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即便曾因打擊跑壘受傷　田中將大還是反對國聯DH制

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▲▼洋基，田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

▲田中將大去年因跑壘傷退。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟球員工會日前提出的國聯實施指定打擊（簡稱DH制），讓這項議題再次受到關注與討論，雖然今年賽季確定不會落實，但效力美聯洋基的日籍田中將大卻反對國聯改DH制，提到即便自己曾因為打擊受傷，不過還是喜歡享受在場上揮棒的樂趣。

去年6月9日「紐約地鐵大戰」洋基作客大都會，靠著失誤上壘的田中將大，趁隊友推進上到三壘，隨後高飛犧牲打衝回本壘途中不慎拉傷小腿，導致進入10天傷兵名單，一直到7月10日才重返投手丘。

原本外界以為這會讓田中支持國聯改為DH制，但他的答案卻出乎外界意料，「我的確因為跑壘受過傷，但回頭看我的成長過程，棒球一直都是9個人比賽，意味投手也要上場打擊，我真的很享受這樣的棒球比賽。」

值得一提的是，田中將大打擊向來不太好，在日本職棒7年生涯，42打數僅敲出3支安打，擊出4分打點，吞下16次三振。自從2014年加盟洋基至今，在國聯108場比賽中，26打數只有1支安打，打擊率0.038。

關於國聯實施指定打擊議題，主席曼弗瑞德（Rob Manfred）認為細節太過複雜，難以在今年賽季實施，最快也要等到2022年勞資協議會議結束之後，才會有比較明確的結果。

▲洋基田中將大練打開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲田中將大雖然打擊成績不佳，但仍享受場上揮棒的感覺。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基田中將大國聯指定打擊
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