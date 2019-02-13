湖人戰績跌至西區第10　詹皇仍自信能進季後賽

▲儘管湖人戰績排第10，詹姆斯仍自信能進季後賽。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

湖人13日客場挑戰老鷹終場以113比117落敗，這場賽後球隊戰績來到28勝29敗，勝率再度跌破5成，這樣的狀況明顯不達外界預期，近五戰吞下4敗，先前又整隊陷入交易風波，現在位居西區第10名，但能否進入季後賽都成為疑慮。

面對東區大爛隊老鷹，湖人幾乎整場被壓著打，儘管第二節打完取得4分領先，但球隊第三節在攻防兩端明顯出現問題，讓老鷹在最後43秒打出8比2攻勢反超，最終在決勝節也無力還擊以輸球收場。落敗後湖人勝率跌至49.1％，這是自去年11月11日戰勝國王後，紫金軍團勝率再次跌破5成。

本季洛杉磯引入了詹姆斯(LeBron James)加入，球隊戰力大幅提升，外界也都認為有「詹皇」就是季後賽保證，確實湖人戰績一度衝到西區第4，卻在聖誕大戰詹姆斯受傷後，球隊出現轉折。

▲詹姆斯聖誕大戰受傷後球隊狀況出現轉折。（圖／CFP）



儘管仍維持勝多敗少戰績，但「詹皇」回來後也沒有停止戰績下滑，過去5戰僅有靠著朗多的0.2秒驚天絕殺贏了綠衫軍，其他皆是輸球，而且多數都是大比分落敗，分別敗給勇士14分、溜馬42分、七六人23分、老鷹4分。

加上先前為了得到戴維斯，湖人把小將全數「梭哈」陣中幾名老將也陷入交易傳聞，雖然最終主力娃娃兵都留在陣中，不過球員心態明顯受到影響。現在的湖人除了詹姆斯之外，不是今夏將成自由球員，不然就是將在賽季結束後被當成交易籌碼，導致內部氛圍相當糟糕，這也成為他們現在連敗又狀況不佳的重要原因。

▲唐西奇領軍的獨行俠目前戰績緊追湖人。（圖／CFP）



現在湖人戰績排在西區第10，能否闖入季後賽都成為疑慮，排在他們前面的快艇先前將哈里斯(Tobias Harris)等主力球員送走，幾乎等同退出競爭季後賽。紫金軍團主要競爭的對手為國王，但本季國王狀態相當不錯，雖然送走尚波特(Iman Shumpert)但同樣補進了巴恩斯(Harrison Barnes)，最近6場比賽更贏了5場，湖人也與他們有著2.5場勝差。

此外排在湖人後面的獨行俠也緊追不放，雙方勝差只有1.5場，只要稍有意外很快就會被超過，接下來紫金軍團還有25場例行賽要打，他們勢必要作出調整，不能繼續讓對手擴大優勢。不過詹姆斯對於能否進入季後賽仍相當自信，「要就是成功，不然就是失敗，現在必須要稍微跳脫比賽，讓自己的想法更正確，並讓自己身體恢復正常，接著想起我們要進入季後賽的想法。」

▲詹姆斯 。（圖／CFP）