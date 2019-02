畢爾誇張四步漫遊判合法　葛瑞芬譏盜裁判官方帳號

▲畢爾誇張走步聯盟判決合法(影片取自YouTube,若遭刪除請見諒。)

記者陳瑞浩/綜合報導



巫師後衛畢爾(Bradley Beal)12日出戰活塞時第四節切入後上演誇張走步,活塞全隊叫聲四起,而NBA官方裁判推特賽後判定此球沒有走步,這也讓球員議論紛紛,該役對手葛瑞芬(Blake Griffin)甚至認為畢爾盜了裁判帳號才會讓他的誇張走步合法。

畢爾此球切入後原想收球上籃並跨出2步,但他見防守者趨近後將球上翻後在接近兩次運球違例的情況下在將球下翻,後再走了2步才將球傳出去,畢爾此球幾乎踩出4步,如漫遊般的走步違例裁判當下並未做出判決,引起活塞不滿,裁判則於賽後才在官方推特作出解釋。

裁判官方推特表示,「進攻球員收球時右腳踩地,在他合法踩了2步後因球失去控制,當他把球掌握回來時他是允許在軸心腳落地前傳球或投籃,此動作是合法的。」

The offensive player gathers with his right foot on the ground. He then takes two legal steps, before losing control of the ball. After regaining possession, a player is allowed to regain his pivot foot and pass or shoot prior to that foot returning to the ground. This is legal. https://t.co/0hVqgHw3w7