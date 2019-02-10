CBA／林志傑轟20分買犯爆噓聲　03梯蘭佩40分廣廈吞第10敗

▲林志傑挑戰蘭佩防守。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

廣廈過完農曆年提早開機，10日晚間客場挑戰吉林進行補賽。雖然林志傑效率超高半場打完得分就破雙位數，但吉林在下半場猛攻，尤其是NBA選秀03梯波蘭中鋒蘭佩（Maciej Lampe）狂轟40分差點完成超大號大三元。終場吉林131比114大勝，廣廈吞下本季第10敗，排名也掉到第四名。

此役劉錚和林志傑同場先發，一開賽劉錚就靠著上籃和三分外線拿分。隨後林志傑很也快跟著開張，表現同樣有內有外。比賽第二節林志傑同樣在投進三分，並且趁著對手防守空檔切入取分。這一節結束前，林志傑更強行突破到禁區挑戰吉林前NBA外援蘭佩，雖然挨了火鍋但裁判響哨引起主場球迷不滿，爆出超大聲噓聲，但罰球穩穩罰進不是問題。

由於廣廈輸球就將後退到第四名，打起來壓力較大。上半場雙方勢均力敵，66比66平手，林志傑上場16分鐘高效率獲得14分，劉錚也有7分進帳。

不過到下半場吉林大爆發，蘭佩全場投進4顆三分外線進帳40分18籃板8助攻的準大號大三元數據。小外援瓊斯（Dominique Jones）也貢獻29分，全隊外線命中率破5成，6人得分上雙。

廣廈外線命中率3成不到，全隊福特森(Courtney Fortson)22分最佳，林志傑20分次佳，劉錚拿到7分，博洛西斯(Ioannis Bourousis)僅拿到10分。廣廈目前戰績來到28勝10敗，排名從第三名滑落至第四名。