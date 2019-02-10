球爸之亂再起　球家肥皂劇恐成籃球版卡戴珊 

▲球爸。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

球爸(LaVar Ball)沈寂了一段時間後再度開砲。一樣把矛頭指向湖人總教練華頓(Luke Walton)，以及總裁魔術強森(Magic Johnson)。如果再繼續下去，球家的籃球肥皂劇可能成為籃球版的卡戴珊家族。

最近有外媒提到「球哥」博爾(Lonzo Ball)應該把老爸「開除」。雖然他的經紀人是SLASH運動娛樂經公司的甘尼斯（Harrison Gaines），同時二弟里安格羅(LiAngelo Ball)和拉梅洛(LaMelo Ball)都是旗下成員。不過甘尼斯是球爸BBB品牌的夥伴，因此球爸才是幕後主使者。

球爸最近怪罪華頓讓博爾成為輸家，還批評他是「史上最爛教練」，還幹譙魔術強森「虛有其表」，還認為博兒比詹姆斯還要優秀，「詹姆斯老了，如果我來教博爾會比他還強。」如此以來，等博爾從腳踝傷勢痊癒後復出，歸隊後可能會相當難堪。

球爸不只作風嘴砲還拉不下臉，先前讓拉梅洛和里安格羅遠赴立陶宛打球，也傳出是違背兩人意願。球爸爸大嘴巴的極端作風掀起話題，連Facebook都貼身跟拍紀錄片影集，3位兒子在社群媒體擁有眾多追蹤者人氣極高，BBB品牌也大受青少年歡迎。

不過博爾仍有長遠的NBA生涯，拉梅洛也重回校園，預計可能在2020年NBA選秀第二輪被選中。如果球爸不收斂繼續搞下去，一番鬧劇可能變成籃球版卡戴珊家族。而外媒指出，就算不炒新聞搏版面，光靠博爾和拉梅洛的籃球實力，就能為自己創造一片天，帶來豐厚收入。不過球爸的嘴砲行徑，若是逼得潛在球隊打退堂鼓，反倒是一大傷害。

▲球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）