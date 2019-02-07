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中職／張志豪拚千安百轟百盜第7人　百支3壘打也是目標

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▲▼中信兄弟春訓開訓,張志豪。（圖／記者季相儒攝）

▲張志豪。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟外野手張志豪新球季月薪來到50萬，首度成為「50萬俱樂部」一員，上一季挑戰生涯百轟，但最終僅差3轟，本季有望達成這項里程碑，最快開季第二周達標，且再114支安打達成千安，將成為中職史上「千安百轟百盜」第7人。

今年有望達成千安百轟百盜，張志豪距離100支三壘安打還有39支，他也將此視為目標：「100支三壘安打一直以來也是內心想要的，目前還有一段差距，確實有難度，當初以為能夠很快達成，但現在年紀大了，影響到速度，儘管如此，我還是會努力看看，朝這目標邁進，即使很難達成也要去拚。」

張志豪近幾年相當重視重訓，效果最終反應在成績上，個人連5年單季都擊出雙位數全壘打，前年敲出24支全壘打，為個人單季最佳，去年則以22轟奪全壘打王。

以22轟拿下中職全壘打王，張志豪同時是隊史首位本土全壘打王，他在年度頒獎典禮上感謝首席教練丘昌榮一路來的鼓勵，讓他能堅持到現在。

去年期許自己達生涯百轟，但張志豪最終還差3轟，今年他將有機會達成；兄弟24日與桃猿連打3場，26日回到主場開幕戰繼續與猿2連戰，張志豪最快有望在開季第二週達成百轟里程碑，成為兄弟隊史第4人，前3人分別為林智勝（257轟）、彭政閔（190轟）、周思齊（112轟）。

張志豪達成百轟應該不是難事，本季還有機會達成千安，目前他生涯累積886支安打，差114支安打達成千安，而他單季最多支安打是2011年的113支安打，今年只要破了個人單季安打新高紀錄，便可以達成生涯千安李承飛。

如果張志豪今年達到千安百轟，加上已有的百盜，將是繼張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔、林智勝、劉芙豪後，史上第7位「千安百轟百盜」球員。

▲▼2018中華職棒年度頒獎典禮,全壘打王,張志豪。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 張志豪中職中華職棒中信兄弟
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