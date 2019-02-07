用防守創造機會　「小飛人」劉錚賽季點評

▲劉錚。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

「小飛人」劉錚本季在廣廈表現還不錯，1月連續7場得分上雙，以數據面來看得分以及命中率都是西進CBA以來的新高，更是廣廈隊上場均得分最高的非洋將選手。劉錚以防守為自己爭取球權，頻頻看見他的抄截和快攻發揮作用。

不像同隊的前輩「野獸」林志傑，劉錚的得分爆發力沒有那麼狂，但也打出自己的路。他將自己擅長的武器發揮到淋漓儘致，能夠與外援對位，並且在外圍貢獻防守能量防堵外線攻勢。在CBA他的神偷本事不減，本季最多還曾經繳出6抄截。

其實劉錚打球還滿好看的，不像主力得分手一球在手樂趣無窮，傳過去的球有去無回。劉錚賣力防守為自己爭取球權，再來個快攻甚至扣籃，一氣呵成相當流暢。劉錚截至1月底場均得分10.5分，已經是廣廈場均得分最高的非洋將球員，接下林志傑的棒子。另一位得分能上雙的，是純外線射手，場均10.1分的「李公子」李京龍。

劉錚把自己的本業做得很好，但本季看下來要成為明星球員還是有些不足。劉錚的投籃不夠穩定，雖然兩分球命中率有62%在全隊排名第二僅次中鋒胡金秋，但外線僅有33%仍有許多進攻空間。

身為得分最高的非洋將隊員，廣廈需要劉錚更多火力，尤其是廣廈本季三分外線貧乏，僅有李京龍和博洛西斯較為穩定，分別是42%和38%。 若是外線能再穩定提升，將更鞏固他的定位，朝向更全能的3-D定位前進提升身價。

順帶一提，林志傑效力廣廈期間有3個球季外線命中率超過40%，還有1季38%；周儀翔本季外線命中率從2字頭大幅提升來到41%。