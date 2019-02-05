林書豪11分老鷹9人得分上雙破巫師　睽違35天再次連勝

▲林書豪。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

老鷹的連續7場客場之旅5日來到華盛頓特區進行最後一站，半場火力全開轟炸61分以4分領先，下半場的兩節都狂飆38分，林書豪也在此役獲得21分鐘時間貢獻11分，團隊9人得分雙位數，終場137比129奪得睽違35天的連勝。

老鷹在最近兩週到了7個不同的城市進行客場，移動將近6500英里在5日來到最後一站作客巫師。雖然以2比8開局，但很快地就拉出8比0攻勢扭轉戰局，且僅花18分鐘就突破50分大關，而巫師頭號得分手畢爾（Bradley Beal）還在次節開局不到4分鐘就領到第3犯，半場結束老鷹以61比57領先。

上半場就繳出15分、11籃板的柯林斯（John Collins）遭打傷臉部，還好史佩爾曼（Omari Spellman）挺身而出，連線戴德蒙（Dewayne Dedmon）、楊恩（Trae Young）8比0攻勢甩開巫師，老鷹最後兩節都轟下38分，終場以8分之差奪勝。

林書豪1月最後5場比賽都有20分鐘左右的出賽時間，並且全數繳出雙位數得分，但進入2月的前兩場比賽發揮空間驟降到15分鐘以下，分別拿下5分與8分，此役21分鐘出賽9投4中攻下11分、4籃板、4助攻，不過4次的三分球出手都沒進。

普林斯（Taurean Prince）斬獲全隊最高21分，赫爾特（Kevin Huerter）19分進帳，史佩爾曼16分、10籃板，卡特（Vince Carter）16分，柯林斯15分、11籃板，戴德蒙與楊恩分別挹注12分、10分，老鷹團隊一共9人得分雙位數。加上前役118比112擊敗太陽，拿下12月30日以來的連勝。

畢爾轟炸全場最高27分、6籃板、6助攻，亞瑞沙（Trevor Ariza）25分進帳，格林（Jeff Green）26分、5籃倍、5助攻，麥格雷（Jordan McRae）20分、5籃板。