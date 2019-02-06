大聯盟市場動向預測（三）　庫魯柏被交易到費城人

▲印地安人王牌庫魯柏交易傳聞不曾間斷。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將展開，美媒《Bleacher Report》專欄作家列出針對市場動向的6項預測。第3項為身陷交易傳聞的印地安人王牌庫魯柏（Corey Kluber），最後將被交易至費城人。

印地安人庫魯柏在休賽季吸引不少球隊前來洽談，但是球團對於2屆美聯賽揚王牌的交易態度不明，據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，球團計畫在這筆交易當中大進補，估計要求當初紅襪交易薩爾（Chris Sale）同等的包裹。

庫魯柏交易吸引道奇、紅人和教士等隊伍前來洽談，費城人雖然不在交易傳聞名單之中，不過費城人確實有補強先發輪值的需求，若輪值能夠再補進庫魯柏，將與艾瑞塔（Jake Arrieta）組成前2號先發。

如前面所述，印地安人想要交易庫魯柏，又想從中得到最大利益，費城人確實能夠滿足印地安人球團所需，如果成功網羅哈波（Bryce Harper），陣中赫雷拉（Odubel Herrera）和威廉斯（Nick Williams）兩名外野手將可成為交易籌碼，滿足印地安人外野補強。

即便費城人農場不算太優渥，但還是有幾名潛力球員值得期待，像是投手桑契斯（ Sixto Sanchez）或是梅迪納（Adonis Medina）都是大聯盟評選的百大新秀，可以打動印地安人的心。

自去年休賽季開始，費城人老闆密德頓（John Middleton）就不只一次透過媒體表達砸錢補強不手軟，為了奪回世界大賽冠軍，費城人已經備好銀彈出手，只要對爭冠有幫助的事情，球團都會盡力去執行，交易庫魯柏並不是癡人說夢。

▲費城人外野核心赫瑞拉。（圖／達志影像／美聯社）



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