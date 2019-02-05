從世界盃、亞運到亞足賽瘋狂賽程　孫興慜想在熱刺進100球

▲亞洲盃16強,南韓vs巴林, 孫興慜遭對手犯規踢傷。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲一哥孫興慜自2018年俄羅斯世界盃開始，歷經8月印尼雅加達亞運後，再到今年初的亞足聯亞洲盃，不僅出賽場次暴增、體力消耗驚人，不過他才從亞洲奔回歸母隊英超托特納姆熱刺，就連2場進球，年底世界盃資格賽又將開打，也讓人期待他的表現。

南韓被分在2018世足賽F組，先是敗給瑞典和墨西哥之後，最後一輪比賽對上德國，德國只要取勝且淨勝球超過2球就能晉級，沒想到卻久攻不下，反倒讓南韓下半場踢2球，這是南韓在世界盃中首度擊敗德國，雖然無緣晉級，不過已經創下歷史。

▼南韓vs德國，孫興慜。（圖／路透社）

其中第92分鐘，金英權禁區射門上演絕殺後，德國門將諾伊爾出擊，孫興慜狂奔找到空門再進1球 ，用生命奔跑進球，在賽後激動跪地痛哭，大家或許都圍繞在孫興慜的兵役問題上，因為亞運將是最後的機會，孫興慜作為超齡被選進名單中。

熱刺也放行孫興慜踢完整場亞運賽程，並和他續約至2023年，僅管南韓小組賽打得不算太漂亮，金牌戰對上日本，更是打了90分鐘的0比0，最終南韓延長賽2比1驚險贏球，終於獲得免役資格，並隨隊踢了幾場熱身賽，英媒細算，他在印尼的16天踢6場比賽，上場524分鐘，在對哥斯大黎加以及智利的友誼賽中，也都是先發上場， 26天內更出賽了8場比賽。

▼亞運男足金牌戰南韓vs日本,孫興慜,。（圖／CFP）

之後孫興慜在12月初對上南安普敦進球，幫助球隊3比1贏球，在熱刺攻進第51球，也是他自16歲加入德甲球隊漢堡俱樂部的青年隊，2010年升至一隊後，開啟的旅歐生涯中，達到的第100顆進球，再度寫下新的里程碑，僅次於曾效力於德甲法蘭克福以及勒沃庫森的南韓球員車根範，在1980年代所創下在歐洲俱樂部的121顆進球的紀錄，也成為南韓球員的第二人。

由於熱刺和南韓足協協議，孫興慜將不出賽亞洲盃前兩場，直到第三場出戰大陸才會合，和巴林、卡達都是先發上場，其中巴林更踢滿了120分鐘，之後返回熱刺三天，就先發出賽沃特福德，在35天內共踢了10場比賽，賽程被說是相當瘋狂，不過孫興慜曾說，不覺得疲憊，更期待自己能在熱刺踢進第100球。

▼ 英超熱刺孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）