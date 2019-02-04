超級盃／30秒500萬美元的廣告　首位女球員主演

▲美國大學首位非踢球員的女子美式足球員哈里斯。（圖／翻攝自youtube）



記者林育正／綜合報導

儘管超級盃比賽期間30秒的電視廣告要價500萬美元以上，仍有不少品牌趨之若鶩。而日本汽車品牌《TOYOTA》的廣告，更找來大學美式足球史上，第一位非踢球員的女子球員哈里斯(Antoinette "Toni" Harris)擔綱演出，具有劃時代的意義。

22歲哈里斯出身於底特律，現在就讀東洛杉磯學院，過去兩個球季主打防守組的安全衛。據說她已收到不少NAIA聯盟學校邀請，有機會往更高層級舞台邁進，讓她繼續往NFL的夢想前進。而超級盃播放的就是《 RAV4》車款的廣告。

「在10月底我正準備一場客場比賽，看到TOYOTA寄來的EMAIL說希望把我的故事和RAV4結合在一起，因為我們的共同點都是突破傳統。我一開始還以為這是整人，整封信看了好幾次，還拿給總教練看。但我們都覺得，這非常有趣值得一試。他們一開始就說，這支廣告有可能在超級盃播放，可不是大家都有這種機會。」

哈里斯4,5歲時看親戚打美式足球就發覺自己愛上這項男生運動。儘管一開始不被接受，但仍靠著毅力爭取到機會。「我不會讓任何事阻礙我，我喜愛在場上的每一刻。」

儘管NFL的夢想幾乎是不可能的任務，但哈里斯將這一切交給上帝，「我到死都會朝著目標前進，不管是在選秀被選中還是落選，我相信上帝自有安排。」