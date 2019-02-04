大聯盟休賽季補強評比（五）　國中區紅人谷底翻身

▲紅人補強動作積極，有望成為黑馬。(圖／達志影像／美聯社)



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將於2月底展開，美媒《The Score》針對各隊休賽季補強進行評估。國聯中區方面，紅雀補強最為完善，加入強打葛斯密特（Paul Goldschmidt）和牛棚投手米勒（Andrew Miller），今年賽季有望奪回分區冠軍，而紅人補強動作積極，有機會成為國聯中區的大黑馬。

釀酒人隊：莫斯塔克斯（Mike Moustakas）、葛蘭德森（Curtis Granderson）和岡薩雷茲（Gio Gonzalez）休賽季投入自由市場，桑塔納（Domingo Santana）、索利亞（Joakim Soria）和布朗克斯頓（Keon Broxton）則是都轉隊，釀酒人損失不少上季打進季後賽的球員，而休賽季又沒有太多的補強動作，整體評分僅獲得C。

小熊隊：在沒又太多薪資空間情況下，大大限制小熊在市場砸錢補強，所以改善的部分相當有限，雖然簽下內野手戴斯卡索（Daniel Descalso）能夠提升內野深度，但對於打線火力提升幫助不大，球團期望布萊恩、海沃德和康崔拉斯谷底反彈，若內部問題無法解決，很難與紅雀和釀酒人競爭，整體評比為F。

紅雀隊：紅雀休賽季專注於兩大項目，第一是提升打線火力，透過交易換來國聯MVP熱門候選葛斯密特（Paul Goldschmidt），第二個目標是改善牛棚穩定度，所以他們簽下牛棚大將米勒（Andrew Miller），針對球隊弱點進行補強，以分區冠軍為目標，整體評比是高分的A。

▲紅雀補進強打一壘手葛斯密特。（圖／達志影像／美聯社）



海盜隊：海盜因為是小市場球隊，很難在市場砸錢補強，都是低風險的投資，儘管海盜陣中擁有幾位潛力股，像是輪值中的泰倫（Jameson Taillon）、亞契（Chris Archer）、威廉斯（Trevor Williams）和馬茲哥洛夫（Joe Musgrove），但在紅雀積極補強下，想要在分區出線有一定的難度，整體評分為C-。

紅人隊：紅人休賽季補強動作積極，透過交易取得普伊格（Yasiel Puig）和坎普（Matt Kemp）兩名明星外野手，打線1到9棒都相當穩固，投手陣容方面，補進伍德（Alex Wood）和羅亞克（Tanner Roark）改善疲弱的輪值，若未來能夠簽下凱戈（Dallas Keuchel），或許有機會與紅雀、小熊和釀酒人抗衡，整體評分得到B。

▲紅人交易取得明星外野手普伊格。(圖／達志影像／美聯社)



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