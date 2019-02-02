中職／興農王朝時期　張泰山：球迷直逼兄弟象





▲張泰山、黃忠義合影 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒30週年特展2日舉辦「猛牛打線見面會」，邀請前興農牛球員「東哥」黃忠義及張泰山對談話當年，談到興農牛2004、2005年達成二連霸，張泰山開心能夠經歷興農王朝時期：「當時的球迷人數可是直逼兄弟象！」

味全龍在1999年解散，張泰山轉戰興農流，與黃忠義、鄭兆行共組「三番刀」，擔任球隊中心打線，率軍在2004、2005年奪冠。

二連霸時期，黃忠義透露，真的很開心，也相當珍惜這段回憶：「國父孫中山革命11次成功，我也是革命了10年才有機會奪冠；選手戰力一開始參差不齊，但隨後網羅張泰山、加上選秀選進鄭兆行，補強陣容之後，內野戰力提升，才有2連霸，很謝謝當時共同的努力。」

黃忠義心中的渴望，張泰山也很清楚，他打趣地說：「我是幫隔壁這位老人家（指黃忠義）拿冠軍的，為他圓夢啦。」牛隊球員目標一致，都想拿到冠軍，黃忠義功不可沒，他的認真與鬥志感染了隊友，張泰山透露：「他的訓練量很大，總是比別人先到球場，又比別人晚回去，是他集結球隊的凝聚力。」

張泰山也看看自己的雙手，笑稱家裡的冠軍戒指都快戴不下了，黃忠義則虧他，「是因為水腫才戴不下吧」，顯現兩人的好交情。

黃忠義最感謝的則是球迷：「有些球迷是從俊國一路支持到興農，還是感謝球迷的不離不棄，很開心能和他們共享榮耀。」

而談到生涯第1戰和最後1戰的感覺，張泰山有些無厘頭地說：「第一場就是被三振，很高興、很興奮，因為泰山那時還有頭髮，最後1打席...不知道耶，忘記了，大概就是20年打完了。」

黃忠義印象最深是第一場對上投手是康明杉，內心希望敲出生涯首安，達成好的紀錄，但最後是因對方失誤上壘，而最後一場比賽感到失望，沒想到一晃眼過去，就要褪下球員身份了：「那時還是覺得自己還能打，可是也無法自己決定。」

