冬季會議重磅異動（下）　水手砸2.4億美元搶坎諾

▲水手2013年奉上10年2.4億美元大合約搶下坎諾（Robinson Cano）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟每年12月舉行的冬季會議，匯集30支球隊包括小聯盟、球探、經紀人、律師、會計、記者等集會4天，討論聯盟事務與交易相關事務，大聯盟官方估計2014年聖地牙哥所舉行的冬季會議就將近3000人參與，有些重大交易也在此發生。

2018年在拉斯維加斯所舉行的冬季會議，自由市場兩大巨星馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）都未決定落腳處，而印地安人也沒有在此將雙王牌庫魯柏（Corey Kluber）、鮑爾（Trevor Baur）交易出去，邦格納（Madison Bumgarner）也還留在巨人陣中，不過在這之前的5年都出現驚人的重磅交易。

2015年 響尾蛇破紀錄6年2.065億美元簽葛蘭基（Zack Greinke）

「Z魔神」葛蘭基2015年在道奇以1.66防禦率、0.84WHIP的鬼神般數據繳出19勝3敗，響尾蛇不管他即將邁入32歲，奉上6年2.065億美元創下歷史投手最大合約紀錄。葛蘭基目前為響尾蛇效力3個球季，累積91場出賽3.53防禦率、548K收穫3座金手套，雖然成績不差但明顯與3000萬美元年薪身價不符，高層開始有甩賣的念頭。

2014年 紅襪利用塞佩達斯（Yoenis Cepedes）換來未來賽揚波瑟洛（Rick Porcello）

紅襪在731交易大限向運動家交易來「古巴飛彈」塞佩達斯，51場比賽繳出.719 OPS的優異成績，不過他們在冬季會議就把他與威爾森（Alex Wilson）、史皮爾（Gabe Speier）送去老虎。波瑟洛來到紅襪的第二個賽季投出生涯年，3.15防禦率22勝4敗奪得生涯唯一的賽揚獎，而塞佩達斯在老虎待不到一個球季又被交易到大都會。

2013年 水手砸2.4億美元搶坎諾（Robinson Cano）

水手當時開出10年2.4億美元搶下在洋基待了9年，期間5度入選全明星，奪得2座金手套、5座銀棒獎的坎諾，這在當時可是歷史第4長合約。儘管已經31歲，坎諾仍不負水手期望，5年之內繳出平均.296/.353/.472的打擊三圍，成為西雅圖的看板球星，不料坎諾在2018年被查出使用禁藥領到80場禁賽，球季結束後被交易到大都會。