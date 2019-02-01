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發展聯盟出身進明星賽　公鹿密德爾頓第一人

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▲▼密德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿前鋒密德爾頓入選東區明星賽替補陣容。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

公鹿射手前鋒密德爾頓（Khris Middleton）1日於2019年夏洛特明星賽球員名單中以替補之姿入選東區明星隊，他生涯初期於發展聯盟打拼，如今成為全明星球員，這也使他成為聯盟史上第一位以發展聯盟出身選進明星賽的球員。

密德爾頓出身德州農工大學，他在2012年以第2輪第39順位獲活塞選中，在與活塞簽下新秀合約後就遭下放發展聯盟瘋蟻隊效力，他在瘋蟻隊繳出11分、7.7籃板、3助攻表現，最後季末由活塞將他招回，他出賽27場上場17分鐘繳出場均6.1分、1.9籃板，三分球命中率繳出31.1%命中率表現相當普通。

密德爾頓於菜鳥球季後遭活塞交易至公鹿，他的生涯也因此改變，公鹿隊該球季屬於重建階段，密德爾頓因此獲得大量發揮機會，他打滿82場比賽，共有64場先發，出賽時間一口氣由上季效力活塞時的17.6分鐘暴增至30分鐘，他也爭氣的繳出12.1分、3.8籃板、2.1助攻、1抄截成績，三分命中率也由31.1%成長到了41.4%，場均更可投進1.5顆三分球。

密德爾頓於公鹿接下來4季不斷成長，於2015球季成為公鹿先發球員，更於上季繳出20.1分、5.2籃板、4助攻、1.5 抄截成績。本季他成為公鹿隊第一射手，場均可飆進2.4顆三分球，他是字母哥崛起外使公鹿隊戰績成為東區強隊之林的原因之一，如今他成為聯盟史上第一位以發展聯盟出身的明星賽球員，經歷也相當勵志。

▼密德爾頓是公鹿第一射手（圖／CFP）

▲▼密德爾頓,khris Middleton。（圖／CFP）

關鍵字： 公鹿密德爾頓NBA
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