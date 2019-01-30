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球迷不燒戴維斯球衣　眉毛畫成一線致敬6年付出

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▲球迷要燒戴維斯球衣。（圖／翻攝自推特／BleacherReport)

▲球迷要燒戴維斯球衣。（圖／翻攝自推特／BleacherReport)

記者張曜麟／綜合報導

先前戴維斯(Anthony Davis)驚爆不願續留鵜鶘，消息一出馬上就引起世界的關注，最想要得到他的湖人也開始積極搶人，此外聯盟也有其他球隊蠢蠢欲動想要得到這名炙手可熱的頂級大前鋒。現在戴維斯要走人，就有球迷要燒球衣來洩憤，不過最終沒有燒成反倒開始感謝他的付出，並在最後還把自己眉毛畫成一條線來致敬。

「一眉哥」自從進入聯盟後已經在紐奧良度過6年，更深受當地球迷愛戴，不過現在他已經無心留隊，有球迷得知這消息後就拍攝了要燒戴維斯簽名球衣的影片。不過正要點燃之際，球迷卻突然把火熄滅，並隨後拿出一張字條，上頭寫著「感謝你做的任何事，AD。」隨後這名球迷更拿起麥克筆在自己的眉頭畫一條線，將兩邊眉毛連起來，並且向他敬禮來感謝6年的付出。

其實球迷燒球衣的舉動近年相當常見，最初詹姆斯(Lebron James)在第一次離開騎士後就有球迷認為遭到背叛把球衣直接燒毀，而過去杜蘭特(Kevin Durant)離開雷霆選擇加盟淘汰他們的勇士，球迷也很不爽，不僅把球衣燒了，有的人甚至拿槍把球衣轟爛。相比這些激進的作法，鵜鶘的名球迷的舉動可說相當暖心。

不過對戴維斯的感謝也當之無愧，自從2012年以來，「一眉哥」已經為鵜鶘打了451場比賽，6年的職業生涯，戴維斯場均可以貢獻24分，10.6籃板，2.1助攻，1.4抄截，2.4阻攻。儘管戴維斯未能帶隊闖入總冠軍戰，但仍帶領鵜鶘2次進入季後賽，上賽季首輪更以4比0橫掃拓荒者。

▲▼鵜鶘，戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA鵜鶘戴維斯
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