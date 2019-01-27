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CBA／周儀翔晃過弗神飆進致勝三分彈　19分、7籃板生涯代表作

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▲▼新疆廣匯飛虎，周儀翔。（圖／CFP）

▲周儀翔打出生涯代表作。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

周儀翔打出生涯代表作！第36輪賽事主場迎戰上海大鯊魚，周儀翔在倒數26秒1分領先之際，帶一步跳投飆進關鍵三分彈，連續兩場投進鎖定勝局三分球，攻下生涯新高19分外帶7籃板，加上哈達迪（Hamed Haddadi）28分、25籃板，新疆廣匯終場以103比97獲勝。

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頭號得分手亞當斯（Darius Adams）因為累積4次技術犯規遭到禁賽，新疆被迫單洋將迎戰上海。第三節靠著哈達迪出色的發揮取得12分領先，但第四節哈達迪下場後弗雷戴特（Jimmer Fredette）瘋狂飆分追到91平手。

最後一分鐘新疆95比94領先之際，周儀翔弱邊接獲傳球，晃起弗雷戴特帶一步三分球命中，將領先擴大到安全範圍，最終新疆以6分之差拿下二連勝。而上一場對戰浙江金牛，周儀翔也是在球隊倒數20秒3分領先時，在差不多位置飆進鎖定勝局的三分彈。

頂著SBL兩屆MVP光環以選秀榜眼姿態風光加盟江蘇同曦，周儀翔度過失望的球季本季轉戰新疆，但在兩個聯盟風格轉換、角色轉變、失去球權之下，場均17.4分鐘出賽貢獻3.5分、1.1籃板。

本季轉戰新疆，角色定位明確為3D型側翼，隨著平均出賽時間上升到19.8分，數據也順勢提升到4.7分、1.7籃板，本季周儀翔最大的進步莫過於將上季23%的三分球命中率提升到39%的水準，罰球命中率也上升10%到77%。此役飆進4顆三分球攻下19分、7籃板、2助攻、1阻攻，改寫去年10月24日面對老東家的16分生涯最佳，而目前周儀翔單場飆進3顆或以上三分球的比賽，新疆5場全勝。

除了周儀翔出色的發揮，哈達迪繳出驚人的28分、25籃板、6助攻、3抄截、2阻攻，並且達成CBA生涯3000籃板里程碑，曾令旭攻下全隊最高29分，阿不都沙拉木16分進帳。

上海方面，弗雷帶特狂飆6顆三分球，斬獲全隊最高28分，外帶6籃板、6助攻，史科拉（Luis Scola）20分、7籃板，羅旭東18分、4助攻、4抄截，羅漢琛挹注16分。

關鍵字： CBA新疆廣匯周儀翔旅外台將
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