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SBL／黃泓瀚5393票穩坐明星賽人氣王　蔣淯安、愛德破4000大關

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▲▼黃泓瀚。（圖／籃協提供）

▲黃泓瀚票數突破5000大關，暫居明星賽票選人氣王。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

第16季SBL明星賽票選將在29日截止，截至26日13：00台啤二年級生黃泓瀚得到5393票是唯一突破5000大關穩坐人氣王，隊友蔣淯安4543票為第二高票，總共10席的先發位置台啤就包辦了5席。

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黃泓瀚上季新人年就獲選為明星賽先發，本季從金酒轉戰台啤延續著高人氣，是目前唯一突破5000大關穩坐人氣王，而本季打出MVP身手的蔣淯安4543票則為第2高票，第3位票數突破4000關卡的也是來自台啤，立陶宛帥哥射手愛德（Edvinas Seskus）4053票為第3高票。

▲富邦賈西亞、米歇爾，台啤蔣淯安、愛德、台啤啦啦隊。（圖／籃協提供）

▲愛德（Edvinas Seskus）為第3位票數破4000。（圖／籃協提供）

▲台啤王皓吉、蔣淯安，璞園強森、凱爾、簡浩。（圖／籃協提供）

▲簡浩。（圖／籃協提供）

前鋒群是這次投票最激烈的位置，黃泓瀚5393票、愛德4053票，上屆明星賽白隊隊長簡浩3704票、第15季年度MVP呂政儒3548票，富邦勇士蔡文誠3386票、體能勁爆的米歇爾（Tony Mitchell）3299票緊追前4名。

中鋒方面，效力台啤的烏克蘭現役國手塞瑟夫（Igor Zaystev）3305票，領先上屆明星賽猛轟歷史紀錄55分林郅為的3101票，富邦勇士洋將賈西亞（Charles Garcia）1944票、璞園陳冠全1737票分居3、4名。

▲▼2018.12.30 璞園vs台啤，蔣淯安、凱爾（Kyle Meyer）。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲金酒佐藍、于煥亞，達欣梅奧。（圖／籃協提供）

▲梅奧（O.J. Mayo）。（圖／籃協提供）

後衛群由台啤隊長蔣淯安4543票領跑，接著富邦勇士林書緯3462票、台啤新秀簡祐哲3295票、SBL歷史最高NBA選秀順位洋將梅奧（O.J. Mayo）3361票，後面的追兵包括璞園簡偉儒2835票、王子綱2200票，梅奧有望一圓職業生涯首次全明星夢。

第16季SBL明星賽票選活動，球迷透過下載《ETtoday新聞雲》app，加入會員每人每日12票投給最喜愛的球員，先發前鋒、後衛各取2名，中鋒則是1名，投票將在1月29日23：59截止。

球迷選票佔70%，剩下的30%則為媒體選票，將選出24名正取以及6名備取共30人參與對抗賽，兩隊總教練將由本賽季1月27日戰績前二分別當綱。

關鍵字： SBL明星賽黃泓瀚蔣淯安台啤
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