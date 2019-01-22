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魔術6年未進季後賽聯盟第3長　資深佛尼爾與佛契維奇自責

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▲▼佛尼爾（右）、佛契維奇（左）。（圖／CFP）

▲魔術佛尼爾（右）、佛契維奇（左）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

東區戰績排名第11的魔術近12場比賽只拿下4場勝利，魔術陣中第二高薪的後衛佛尼爾（Evan Fournier）因此忍認為他們與季後賽漸行漸遠，他感慨表示，「我與佛契維奇（Nikola Vucevic）喜歡魔術也樂於替魔術打球，但我們不是傻瓜，如果魔術本季沒辦法進季後賽可能是我們兩個的問題。」

佛尼爾表示，「我們花了很多時間在魔術隊打拼，並在這種階段掙扎了很久，你會很希望看到有成果。」佛尼爾今年薪資達1700萬美元，隊友「白魔獸」佛契維奇本季也有1275萬美元，兩人薪水也分別排名魔術第2與第4高，但魔術至今已6年未進季後賽，是聯盟目前第3久未闖入季後賽的球隊。

對佛尼爾與佛契維奇而言，兩人待在魔術隊時間都算資深，佛尼爾效力魔術已有4季，佛契維奇則有6季，但兩人也都對魔術長達6年未進季後賽感到無奈。

根據加拿大媒體《theScore》報導，佛契維奇在20日輸給公鹿賽後於休息是向隊友語重心長談話，表情非常嚴肅，陣中小將艾薩克（Jonathan Isaac）表示，「你可以看到他表情多麼認真，這讓我意識到事情嚴重性，我認為我們需要繫好安全帶準備衝刺。」

佛尼爾本季場均表現可以有15.2分、3.1籃板、3.8助攻，他得分排名全隊第3，關鍵時刻也常成為球隊操刀最後一擊或扳平分差的指標球員，佛契維奇則為以場均20.5分排名全隊最高得分，同時也可抓下12籃板、送出3.8助攻，兩人都盡力繳出不愧對資歷與薪水的表現。

魔術目前以20勝27敗排名東區第11，若要闖入季後賽，前方仍有巫師、活塞2支球隊要克服，距離老8黃蜂與老7熱火更有2至3場勝差。但魔術本季曾擊敗火箭、馬刺、湖人，對戰東區球隊曾擊敗七六人、龍頭暴龍、去年東區冠軍賽球隊塞爾提克甚至還拿下對戰2連勝，距季後賽席位決定還有2個月時間，魔術若好好把握賽程仍相當有機會一搏季後賽機會。

▼魔術本季於季後賽邊緣徘徊。（圖／CFP）

▲魔術單場狂抓60籃板打破本賽季紀錄。（圖／CFP）

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