運動雲

> >

馬查多爆2支神秘隊伍開出最高價　外傳是馬林魚、海盜

ETtoday運動雲

▲▼馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多報價消息不斷，但也可能是炒身價的手段。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由球星馬查多（Manny Machado）近來收到球隊報價，傳言多了兩支「神秘隊伍」加入這場爭奪戰，並開出一張市場最高報價。大聯盟電台主持人史騰（Casey Stern）和多明尼加記者高梅茲（Hector Gomez）猜測，這兩支神秘隊伍就是馬林魚和海盜。

紐約媒體《SNY》日前報導，現在除了白襪和費城人兩個主要競爭者外，還多了兩支神秘球隊，其中一支球隊已經在近期與馬查多陣營會面，甚至提出了比白襪更優渥的合約。

高梅茲在推特發文寫道，「有一些報導指出，海盜隊就是對馬查多感興趣的神秘球隊。」先前馬查多老爸也向高梅茲爆料，稱道奇也表態追逐馬查多，給出一份報價，不過這消息始終未獲得證實，被外界認為是炒身價的手段。

馬查多陣營已經表明要求一紙優渥長約，合約價碼將會是影響加盟最大關鍵。依海盜目前陣容來看，球隊確實需要一名內野手，但身為小市場球隊，海盜球團目前並沒有在自由市場砸錢的計畫。

另外，大聯盟電台主持人史騰也發表了自己的看法，稱馬林魚可能就是那支神秘隊伍，「你必須找來一個在地球員，把球迷帶進場，馬查多能夠帶來票房，即便球隊戰績不佳，但在我看來，他能做得比史丹頓還來得更多。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 馬查多馬林魚海盜
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

火箭送安東尼到公牛　甜瓜不會為芝加哥出賽湖人仍有興趣

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

UBA／史無前例0.73秒重賽　國體空中接力絕殺高師大

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

澳網／穿線團隊台灣一人入選　高詩偉狂穿300支球拍

中職／勝龜連線解體　恰、偉不捨：你先走我後面跟上

讀者回應

﻿

最新新聞

1治癒腦出血　洋基簽下中繼法庫哈

2哈登3節轟37分　火箭卻狂輸28分

3青山敏弘右膝傷決定離開日本隊

4喬治17度飆破30+ 雷霆18分宰尼克

5唐西奇史上第2年輕達大三元

熱門新聞

1火箭送甜瓜到公牛但恐被釋出

2味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

30.73秒重賽　國體空接絕殺高師大

42020東京奧運最終資格賽在台北舉行

5澳網穿線團隊唯一台灣人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

感謝YAMAHA-十年給許多小孩夢想的舞台

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366