馬查多爆2支神秘隊伍開出最高價　外傳是馬林魚、海盜

▲馬查多報價消息不斷，但也可能是炒身價的手段。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自由球星馬查多（Manny Machado）近來收到球隊報價，傳言多了兩支「神秘隊伍」加入這場爭奪戰，並開出一張市場最高報價。大聯盟電台主持人史騰（Casey Stern）和多明尼加記者高梅茲（Hector Gomez）猜測，這兩支神秘隊伍就是馬林魚和海盜。

紐約媒體《SNY》日前報導，現在除了白襪和費城人兩個主要競爭者外，還多了兩支神秘球隊，其中一支球隊已經在近期與馬查多陣營會面，甚至提出了比白襪更優渥的合約。

高梅茲在推特發文寫道，「有一些報導指出，海盜隊就是對馬查多感興趣的神秘球隊。」先前馬查多老爸也向高梅茲爆料，稱道奇也表態追逐馬查多，給出一份報價，不過這消息始終未獲得證實，被外界認為是炒身價的手段。

馬查多陣營已經表明要求一紙優渥長約，合約價碼將會是影響加盟最大關鍵。依海盜目前陣容來看，球隊確實需要一名內野手，但身為小市場球隊，海盜球團目前並沒有在自由市場砸錢的計畫。

另外，大聯盟電台主持人史騰也發表了自己的看法，稱馬林魚可能就是那支神秘隊伍，「你必須找來一個在地球員，把球迷帶進場，馬查多能夠帶來票房，即便球隊戰績不佳，但在我看來，他能做得比史丹頓還來得更多。」

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