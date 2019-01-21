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中職／球員生涯最後一年？　彭政閔要樹立恰恰障礙

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▲▼中信兄弟春訓開訓,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／屏東報導

中信兄弟彭政閔達成續約1年球員約的共識，今年是不是球員生涯最後一年呢？彭政閔表示，未來的事無法猜測，今年想要創造最多得分以及200轟、2000打點的障礙，挑戰自己心靈的難關。

彭政閔今年確定續簽1+4年合約，本季續約1年球員約，月薪70萬與去年相同，先前簽署的4年教練約延續。

他表示，目前沒有看到合約街，談的差不多，等合約細節確定。明年會不會再當球員？彭政閔說：「未來的事現在無法預測。」

彭政閔1061得分有機會打破張泰山1075得分紀錄，他表示，打得久就機會破紀錄，但這個環境要打久不容易了，張泰山可以打這麼久，如果有辦法突破是我的榮幸，創造一個障礙，球員要創造更多障礙，紀錄累積價值。

目前彭政閔生涯1957支安打、190轟，都有機會在今年達成，他表示，200轟比較難，正常穩定出賽比較重要，近幾年全壘打都未到10位數，希望2000安及200轟都在今年達成，挑戰自己心靈的難關。

中信兄弟今年找了洋砲，會壓縮彭政閔空間嗎？他表示，「有很多二軍選手都很有實力，都有辦法競爭，找來洋砲，對我的年紀來說，可以分配工作，可以讓我有更好休息去面對比賽，競爭一定會有，換角度想會更好。」

彭政閔今年還是會以守一壘為主，再打DH，去年出賽數多，他表示，出賽數多影響體力，這是非常大的課題要去調適。

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