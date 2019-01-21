中職／拚千場出賽退休　陳江和：沒有遺憾，這是榮耀

▲陳江和。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／屏東報導

中信兄弟「紅龜仔」陳江和今年達到千場就要球員生涯引退，他說：「剛好有這個數字，拚1千場出賽之後，球員生涯沒有遺憾，至少有1千場，這是我的榮耀。」

陳江和在2007年職棒新人年，今年是職棒生涯第13年，中信兄弟21日在春訓開訓宣布陳江和今年是球員生涯最後一年，只要達成千場出賽便球員生涯引退，現在是988場，只差12場就引退。

他表示，其實近2年有考慮引退，但有年輕選手要帶，球隊資深選手只有自己、恰哥、智勝跟勝偉，想說自己防守這麼久，對防守有信心，退下來當教練 怕跟年輕球員講，他們不懂怎麼做，所以用球員去帶他們，有人做給你看，學習會更快。」

打了13年要退下來，陳江和表示，「一開始會捨不得，也打了13年，自己一開始有引退想法，所以早就有準備了，最重是年輕人表現很好，退下來沒有什麼遺憾，對他們很有信心，會有更好表現。」

陳江和說：「本來目標打9年，現在打了13年，過程中有受傷，去年有在想，現在年輕球員這麼多，他們都這麼好，不論是打擊與守備，是不是我該退休了。」

他說：「會一直撐是因沒有輸他們，他們只是比我年輕，我的經驗不會輸他們， 剛好有1000場這個數字，拚1千場球員生涯沒有遺憾，至少有1千場，這是我的榮耀。」

何時可以達成千場出賽呢？陳江和表示，看教練安排，但為1000場出賽，教練要安排出賽，也有成績要顧，也不太妥當，一切順其自然，為了球隊沒有辦法達成，雖然12場很少，可惜是自己可惜，以球隊為主最重要。」

陳江和表示，引退下來之後跟著球隊實習，季後看公司安排去日本、美國學習，自己要當教練一定要當最好的。