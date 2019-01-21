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棒協複製2008年八搶三成功　爭東奧雙保險明年六搶一

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棒球12強-中華vs波多黎各-球迷（圖／記者黃克翔攝）

中華隊主場出賽球迷。（圖／記者黃克翔攝）

記者王翔／台北報導

2008年三月在台中舉行的八搶三奧運資格賽，中華隊在主場展現優勢，也順利取得當年北京奧運門票，相隔12年後，棒球重新回到奧運，棒協再度爭取主辦2020東京奧運六搶一的資格賽，這也是東奧最後一張門票。

棒協為了助中華隊能進去明年東京奧運，爭取各項主辦權費盡使出所有國際關係和資源，從今年十月在台中的洲際亞錦賽開始（此賽事關係六搶一的亞洲參賽資格），接著是十一月在台中的12強小組賽，如果中華隊小組前兩名進東京打六強決賽，名次只要超過南韓和澳洲就可以率先獲得門票。

如果無法在12強一步取得，第二次機會就是明年三月的六搶一，參加國家包括美洲錦標賽二和三名、歐非錦標賽第二名、亞錦賽前兩名，及大洋洲第一名（以上都是扣除該洲已取得奧運資格），於是有了這項最終資格賽。

中華隊在2007年台中洲際主辦亞錦賽，最後由日本拿冠，中華隊和南韓打八搶三資格賽，該屆除了中華和南韓取得，另外一席是加拿大； 至於明年的六搶一，只有一席，相對而言和2008年八搶三相比，難度也增加，但只要是主辦，複製2008年成功經驗，同樣仍有優勢。

棒球12強-中華vs古巴-中華隊（圖／記者黃克翔攝）

中華隊主場出賽。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字： 奧運棒球資格賽六搶一奧運資格賽八搶三奧運資格賽棒協
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