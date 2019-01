澳網／小詹皇21歲生日闖8強脫衣秀肌肉　嗆聲蠻牛：希望他準備好

▲ 帝亞佛伊。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

「網壇小詹皇」帝亞佛伊(Frances Tiafoe)在1月20日生日這天,7:5、7:6(6)、 6:7(1)、 7:5擊敗「網壇最帥」季米特洛夫(Grigor Dimitrov)生涯第一次闖進8強,開心得在場上脫衣大秀超結實肌肉。8強戰他將對上「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal),他也提前嗆聲:「希望他準備好了。」

帝亞佛伊的父母為來自非洲獅子山的移民,家庭生活不算寬裕,擔任網球學校的工地工人後,直接在那當起管理員,帝亞佛伊也因此接觸網球。賽後帝亞佛伊情緒激動哽咽,反而換來球迷如雷的掌聲和歡呼。「這一勝意義重大,我瘋狂努力練球。10年前我跟父母說我會成為職業球員,改變他們的生活。現在我21歲進入大滿貫8強,真的很難相信。」

比賽後帝亞佛伊來到攝影機鏡頭前,不像一般選手留下簽名,他反倒是寫下「成為典範」的訊息。帝亞佛伊先前獲得勝利後,模仿「詹皇」詹姆斯(LeBron James)做出「壓手抬腿」的慶祝動作。但拿下這重要的一勝,他沒再拿出招牌動作,反倒是脫衣大秀肌肉,在場上激情吶喊慶祝。「我今天不會這樣做,我快抽筋,但這是我為大滿貫準備的慶祝動作。」他笑說。

帝亞佛伊將在生涯第一個大滿貫8強,碰上納達爾。「他會讓我跑到死,我現在得回去睡覺了。我看他打球好幾年了,如果能在大滿貫8強對上他,還在夜場Rod Laver球場對決就太棒了。希望他準備好了。」

The happiest of birthdays for @FTiafoe #AusOpen pic.twitter.com/S01ueEmEw3