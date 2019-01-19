康寧轉學到崑山科大　盜總林易增離開球界發展香蕉技術

▲林易增。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／高雄報導

康寧大學自2010年接手立德大學，全盛時期有5000多名學生，但去年開始危機重重，連帶棒球隊也受到影響，下學期開始大部分球員會轉自崑山科技大學，原帶領康寧的總教練「盜總」林易增決定離開棒球界。

立德大學8年前變更校名為康寧，但沒有留住棒球隊，40多位球員轉學至大同技術學院，康寧則另起爐灶，重新組隊、註冊，103學年度開始，盜總「林易增」接掌兵符至今。

康寧大學校內爆發幽靈學生的醜聞，後來還有非法仲介招收斯里蘭卡學生案，遭到教育部開罰，準備申請改制降級，連帶棒球隊發展受到影響。

原本從立德帶球員轉至大同的蕭智祥教練，前年又「回到」康寧體系，跟林易增一起帶隊，但現在面對學校窘境，為了讓棒球隊延續下去，不得不尋找出路，準備全隊轉學至崑山科技大學。

蕭智祥透露，「剛好崑山科大校長願意組球隊，而且他說要組就組最好的，聽到這句話充滿感謝，目前大二以上學生都已經準備好轉學手續，中華棒協也同意補件申請後，就能以崑山科大名義參加春季聯賽。」

崑山科大由原大同學院的楊竣凱帶隊，蕭智祥則先留在康寧大學指導大一學生，等到他們念完一學年後符合轉學規定，再一起到崑山科大會合，蕭智祥也到高中木棒聯賽觀察球員，為今年9月招生做準備。

林易增去年12月初帶隊就已開始規劃生涯下一步，當時他說，「也該退休了。」如今確定球隊改制，林易增也決定離開棒球界，蕭智祥轉述，他離開球界，到越南發展香蕉採收的相關技術。

▲康寧大學。（圖／記者楊舒帆攝）