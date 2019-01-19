沒牆壁狀元巫師卻變更好？　畢爾認為是胡扯

▲巫師雙槍沃爾(John Wall)、畢爾(Bradley Beal)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

巫師在陣中球星沃爾(John Wall)因傷報銷後的10場比賽打出6勝4敗的戰績，讓不少媒體及球迷又開始質疑巫師在少了沃爾之後整體實力反而有所提升，但畢爾(Bradley Beal)在接受媒體訪問時認為這樣的說法完全是在胡扯。

巫師雙槍沃爾和畢爾之間的化學效應近年不斷被媒體放大檢視，近2季只要雙槍之一缺戰而巫師贏球時，便會討論兩人是否不應同時在場上。上季沃爾因傷缺席41場比賽的情況下，巫師戰績是20勝21敗，有他在時則是23勝18敗，相差並不多，本季沃爾又將長期缺席，但在他確定動刀後的前10戰，巫師卻打出6勝4敗高於5成勝率的戰績。

▲沃爾本季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

畢爾表示，「沒有沃爾在比賽肯定是更艱難，我們打得好不好跟沃爾沒有關係，重要的是要如何在他缺陣時幫助球隊，沃爾是5屆全明星球員，也是聯盟中最好的球員之一，少了他巫師會更好這個說法根本是胡扯。」但根據進階數據統計，畢爾獨自在場球隊的總得分比兩人在場時多5分，失分則少3分。

本季沃爾場均可繳出20.7分3.6籃板8.7助攻，畢爾則有24.9分5籃板5助攻，除了助攻之外，畢爾的各項數據都比沃爾優異，加上沃爾近幾季頻繁受傷的情況，讓不少美國媒體建議巫師應該圍繞畢爾建隊，但巫師與沃爾還有5年合約要走，在畢爾約滿後恐怕巫師也沒有足夠的薪資空間將他留下。

▲巫師二哥畢爾。（圖／CFP）

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