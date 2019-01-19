巴特勒遭批欺負唐斯　羅斯認為「吉巴」溝通能力極差

▲巴特勒對於唐斯相當不友好。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

七六人16日以42分差屠殺灰狼後，巴特勒(Jimmy Butler)賽後發文，「我就是想擊敗他們」這番言論再次引起外界熱議，而他與唐斯、威金斯(Andrew Wiggins)的關係似乎也未修復。近期唐斯大學教練卡利派里(John Calipari)受訪直言「吉巴」就是在欺負KAT，而羅斯(Derrick Rose)也發表自己的看法，希望巴特勒溝通能力要再加強。

巴特勒先前在灰狼就與隊友撕破臉，其中對唐斯與威金斯更是極度不爽，絲毫不留任何情面直接在訓練中嗆他們打球很軟，不過身為肯塔基名教頭卡利派里同時也是唐斯過去教練，就認為這是「吉巴」單方面的問題並為子弟兵抱不平，「我敢打賭，當時環境讓唐斯很不舒服。他和巴特勒是完全不同類型的人，不管事成長環境，或是喜歡的東西以及對待競爭的態度都完全不同，唐斯不願參與爭鬥所以他選擇退讓。」

「在NBA一直有鬥爭，如果一個人開始欺負你，那他就會一直欺負你，這就是巴特勒對唐斯做的，這就是NBA。」聽到這有人為唐斯說話，巴特勒仍不改自己強硬態度，也隔空回嗆卡利派里，「我不認為『欺負』是一個好的用詞。我沒有像卡利派里那樣遇到很多有天賦的球員，所以他應該用不同方式來看待。他可以說我是惡霸，但當他看到我的時候我會和他對峙。」

▲卡利派里為唐斯抱不平認為巴特勒就是在欺負他。(圖／達志影像／美聯社)



「如果我是一名惡霸，那我一定也會欺負他，我會告訴他我的感受。我不會管他是不是大學名教頭，我並沒有欺負任何人，只是保有自己最真實的一面，有些人確實會不習慣。」巴特勒說道。

不過作為灰狼老大哥，羅斯也發表自己看待他們之間的想法，「迫使對方接受自己的想法這不是唐斯的風格，作為一個領導者，對待不同的人要有不同的溝通方式，必須要花時間來了解每個人。我並不是說巴特勒沒有溝通能力，但他還有可以進步的空間，因為他也很年輕。這兩人我都有接觸，或許巴特勒要換種方式和唐斯溝通，但他沒這麼做。」

▲羅斯認為巴特勒溝通能力有待加強。（圖／達志影像／美聯社）

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