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擊敗世仇紅襪　洋基3年2700萬美元簽「滑球怪物」歐塔維諾

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▲歐塔維諾。(圖／達志影像／美聯社)

▲歐塔維諾（Adam Ottavino）。(圖／達志影像／美聯社)

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基在台灣時間18日，擊敗世仇紅襪與「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino）達成3年2700萬美元共識，打造更可怕的鐵牛棚。

現年33歲的歐塔維諾是名三振型牛棚，去年2.43防禦率貢獻6勝4敗，靠著犀利的滑球本季77.2局狂飆112次三振，K9值高達13.0，是洛磯近2年崛起的關鍵之一。根據《Fancred Sports》記者海曼（Jon Heyman）18日報導，洋基以3年2700萬美元的大合約，擊敗世仇紅襪搶下歐塔維諾，補上羅伯森（David Robertson）離隊的空缺。

洋基牛棚名單包括葛林（Chad Green）、侯德（Jonathan Holder），左投布里頓（Zach Britton）、右投貝坦西斯（Dellin Betances）雙佈局，接著終結者查普曼（Aroldis Chapman），現在又加上歐塔維諾達到完全體。

根據海曼報導，在獲得歐塔維諾之後洋基除了更積極的兜售先發投手葛雷（Sonny Gray）外，過去幾年的主力牛棚卡恩（Tommy Kahnle）可能也會一併清出。

關鍵字： 洋基歐塔維諾鐵牛棚滑球怪物
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