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坎特成政治犯　土耳其指控參加恐怖行動發通緝令引渡

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▲▼坎特。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎特遭土耳其政府指控參加恐怖行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

尼克中鋒坎特(Enes Kanter)不僅在場上打球強硬，場下他更是一名狂人，過去他曾公開向土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)嗆聲遭到通緝，甚至被撤銷土耳其護照，他也因為擔心被殺害將不會出賽18日與巫師的倫敦賽，而土耳其現在為了將他拘捕，已經指控他參加恐怖行動，要申請國際通緝令要強制帶他回國。

坎特過去已經多次公開批評土耳其獨裁政權，導致他的父親遭到判刑，先前他父親還表明跟坎特斷絕關係，對此坎特仍不改對自己的態度，依舊在網路上持續嗆聲，他也因此遭到土耳其通緝，要判處他4年監禁。但由於現在坎特人在美國，只要不出境離開，土耳其政府就對他沒有任何辦法，不過土耳其現在向國際刑警組織申請「紅色通緝令」指控坎特參加恐怖行動，甚至還在準備引渡手續，目的就是要強制將坎特帶回國。

2016年土耳其發生武裝政變，埃爾多安政府指控過去宗教領袖葛蘭(Fethullah Gulen)是恐怖行動罪魁禍首，並聲稱坎特與葛蘭仍有密切聯繫，土耳其計畫透過這項指控引渡坎特回國並將他判刑。若國際刑警組織的紅色通緝令真的發下來，那組織成員國的警察機構可以立刻對坎特實施臨時居留，並進行國際引渡，不過這並非拘捕令，不具任何強制力。

▲▼ 土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）14日表示，土耳其將抵制美國電子產品。（圖／路透）

▲ 土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

身為土耳其政府眼中釘，坎特也深知自己無法離開美國，他也因為害怕被殺害將無法隨隊參加對戰巫師的倫敦賽。他也在《華盛頓郵報》上發表自己的看法，「任何反對的人都是埃爾多安的目標，我絕對是其中之一。他希望我回到土耳其，並且讓我閉嘴。」

隨後他也說自己被追殺的經歷，「2017年5月20日，是我生命中最可怕的日子之一，那天我意識到自己被追殺。當時我人在印尼舉辦兒童籃球訓練營，卻在半夜被告知印尼警方正在搜捕我，因為土耳其政府告訴他們我很危險。隨後我很快趕到機場搭乘下一班飛往國外的航班。我很擔心會被送回土耳其，因為我必須在沒有護照的情況下回到美國。」

▲尼克，坎特，Enes Kanter。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA尼克坎特
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