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中職／味全龍會籍已解除　重回職棒必須重新申請　

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龍象傳奇經典賽,味全龍（圖／記者季相儒攝）

龍象傳奇經典賽,味全龍（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

味全龍如果要重回中職，由於以前的會籍已因解散而取消，重回中職必須以新球團加入，最快在2021年才能打職棒。

1999年味全龍奪得3連霸之後，頂新集團在球員出國慶功旅遊時宣布解散球隊，味全龍迷更到當時味全龍球團辦公室抗議。中職在2013年會長黃鎮台時期，曾與頂新集團洽談重回中職的意願，最後因發生「滅頂」事件而無下聞。

如今味全龍想要以恢復會籍重回中職是不可行，因為味全龍會籍在解散之後已經解除，要重回中職就要以新球團加入辦法，遞交加盟計畫書。

依中職2017年訂定的加盟辦法，加盟金是1.2億元，保證金是3.6億元，還有1億元的地方棒球振興基金，3000萬由聯盟執行，7000萬由母企業提出計畫與執行。

味全龍必須在2019年選秀之前遞交申請，獲得常務理事會審核全數通過後，才能在2019年參與季中選秀，2020年從二軍打起，2021年正式加入一軍。

若加盟企業無附屬球隊，加盟第一年除了擁有第一順位選秀權外，前四輪選秀每輪可以再多選一名球員，等於可以選進20至27人。第二年也擁有第一順位選秀權，前兩輪可各多選一名球員。

擴編選秀部分，第一年進行兩次，新球隊可從原四球隊30人保護名單外各選一人，並支付原球團一人300萬元權利金；第二年則進行一次，可從原四球隊18人保護名單外各選一人，並支付一人750萬元權利金。兩年總計可從原四球隊獲得12名選手。

洋將部分，新球隊在加入聯盟的前兩年最多可註冊四名洋將、登錄一軍四人、同時上場三人，皆比原球團多一個名額，惟四名洋將不可皆為野手或投手。

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