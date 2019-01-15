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學生棒球聯賽30周年　彭政閔憶童年、王建民拍片祝福

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▲彭政閔、王建民祝福聯賽30周年快樂。（圖／學生聯盟提供）

▲王建民祝福聯賽30周年快樂。（圖／學生聯盟提供）

記者楊舒帆／台北報導

1990年不僅是中華職棒第一年，同時也是棒球聯賽的起點，當年6月在教育推動下，台灣第一個學生棒球誕生，15日學生棒球運動聯盟舉辦30周年記者會，彭政閔、王建民都透過影片祝福，記者會上表揚奉獻台灣基層棒球人士，感謝他們長期耕耘基層棒球。

今年適逢棒球聯賽30周年，教育部長潘文忠剛回鍋就到場，還稱這些在座眾人都有「棒球癌」，不過是良性的癌，聯賽期待「國球」棒球再發光發熱。中華職棒會長吳志揚也參與記者會，他提到，「1990年職棒與棒球聯賽童年而生，更別具意義，提供基層球員夢想的舞台。」

30年前的第一場棒球聯賽是由南投縣南光國小對上臺北縣興穀國小，當年聯賽最後是由臺南縣善化國小擊敗臺南市公園國小拿下冠軍。棒球聯賽開啟台灣棒球運動新頁。

▲聯賽30周年。（圖／記者楊舒帆攝）

▲聯賽30周年，頒贈獎座給奉獻基層的人員。（圖／記者楊舒帆攝）

第一屆的參賽球員中，不但有許多後來在國內外的職棒場上發光發熱，成為大家耳熟能詳的棒球明星。例如：陳金鋒、王建民、林威助、彭政閔、高國慶等。也有許多當時的球員，回到基層棒球界服務，例如：第一屆聯賽的打擊王－田家銘，目前擔任新北市穀保家商棒球隊的教練。

彭政閔與眾球星包含王建民、林威助等人都在影片中祝福聯賽周年快樂。彭政閔也回憶人生第一場比賽，也很印象深刻，他為聯賽拍攝祝福影片，在影片中他也提到，「給球員多點出爐，因為聯賽的關係，讓球員增加會，讓更多球員有機會上大學，我覺得這重要性，對球員來說是很有價值的。」

學生棒球聯賽推動30年來，除了來自教育部（體育署）的支持，亦有賴學生棒球運動聯盟歷任會長的用心與堅持。學聯首任會長廖敏雄與教育部理念一致，合力規範小學生僅能在戶籍地的學校打球，畢業後也需就讀同縣市的國中，使得好手不再集中於某些球隊，此舉使得各縣市積極培養在地好手，讓少棒、青少棒遍地開花。繼任會長郭明賓亦持續推動三級棒球的普及發展與體制健全。

▲彭政閔、王建民祝福聯賽30周年快樂。（圖／學生聯盟提供）

▲彭政閔祝福聯賽30周年快樂。（圖／學生聯盟提供）

關鍵字： 學生棒球運動聯賽彭政閔
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