影／好忌妒？　杜蘭特質疑唐西奇全明星身分

Kevin Durant didn’t explicitly say it, but he is clearly not pleased with Luka Doncic being ahead of him in the All-Star voting... (which is very understandable) pic.twitter.com/ZXsYq4lSDU — Drew Shiller (@DrewShiller) 2019年1月14日

記者張曜麟／綜合報導

勇士與獨行俠14日交手，最終衛冕軍以5分差險勝，而聯盟當紅新人唐西奇(Luka Doncic)繳出26分，5籃板，5助攻的漂亮數據，這也贏得勇士主帥柯爾(Steve Kerr)以及柯瑞(Stephen Curry)高度讚賞，甚至都認定他是全明星球員，不過杜蘭特(Kevin Durant)對於和自己相同位置的唐西奇全明星身分卻充滿質疑，表示小前鋒的好球員太多了。

唐西奇踏入聯盟前許多人都不看好他能適應NBA的強度以及球風，不過「歐洲小天王」很快用行動打臉質疑者，更迅速累積大量球迷，昨天賽後柯爾更稱讚唐西奇已經是一名全明星等級的球員，不過杜蘭特同樣被問及如何看待柯爾給唐西奇高度平價時語氣卻滿是質疑，「全明星水準？他是打的很好，對於一個19歲的球員來說，能拿下20分，6籃板，5助攻，當你看到這數據肯定會把他當成全明星候選人，但是在他這個位置上還有很多偉大球員，所以你永遠不會知道結果。」

▲杜蘭特質疑唐西奇全明星身分。（圖／達志影像／美聯社）



杜蘭特會有這樣的態度或許跟上週公佈的球迷全明星投票結果有關，作為剛進聯盟的新秀，唐西奇的票數卻高達220萬票，高居西區前場球員第2，僅次於詹姆斯(LeBron James)，而杜蘭特卻只獲得170萬票，只能排在西區前場球員第4，不僅落後給唐西奇，還比雷霆球星喬治(Paul George)少了10萬票，有可能無緣全明星賽先發。

這對於過去兩屆FMVP而言的杜蘭特來說，心裡肯定不是滋味，而他本賽季場均能拿下28.2分，7.3籃板，6.1助攻，唐西奇雖然也有場均20.2分，6.7籃板，5助攻表現，但整體而言仍與杜蘭特有落差，杜蘭特所說的「偉大球員」似乎也暗指自己。

儘管如此，杜蘭特還是讚賞唐西奇在場上的表現，「他對比賽的掌控，以及後撤三分球這成為了他標誌動作，他很強壯季能組織又能打擋拆，他沒有任何畏懼，未來會成為一名強者。」

▲唐西奇目前全明星得票數高居西區前場球員第2名。（圖／達志影像／美聯社）