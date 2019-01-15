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中職／王建民紀錄片看到哭　羅錦龍感激在心頭

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▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-王建民。（圖／記者黃克翔攝）
▲王建民。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊33歲投手羅錦龍近年受到肩膀傷勢困擾，由於過程與富邦悍將二軍教練王建民頗有相似，他表示看了王建民的紀錄片而留下英雄淚。

2015年羅錦龍右肩開刀，前年9月15日重回一軍先發，3局被敲4支安打，2三振，4次四死球，失掉4分自責分，去年沒有上過一軍，二軍出賽15場，13場先發，投了58局，防禦率7.60。

近年羅錦龍受到傷勢困擾，投球表現不穩定，羅錦龍表示，在受傷之前，過往一直覺得投球很簡單，沒想到現在卻變得這麼困難，即使受到傷勢困擾，但他依舊告訴自己，一定要相信自己，才有動力繼續投球。

由於屬於同一家經紀公司，羅錦龍與前輩王建民先前同樣從肩膀的傷勢一路走過來，羅錦龍透露最近看了王建民的紀錄片，兩人的職棒生涯有許多相似之處，包括曾在美國打球，在美國遇到受傷，種種相關經歷，讓他看完電影也不禁落下英雄淚，他坦言真的很感動。

羅錦龍表示，在2015年開刀後，王建民還特過經紀公司把自己買的冰敷機器從美國寄回台灣，借給羅錦龍使用，而且機器一借就是2年，主要目的就是幫助羅錦龍在每次投球後，身體能夠恢復得更快，並且王建民也會私下鼓勵，這些事情都讓羅錦龍銘記在心。

▲統一獅隊投手羅錦龍。（圖／統一球團提供）
▲羅錦龍。（圖／統一球團提供） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅羅錦龍富邦悍將王建民棒球
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