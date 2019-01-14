中職／小獅子化身大白鯊　統一菜鳥跳水喊目標

▲統一開訓菜鳥穿上鯊魚裝跳水。（圖／統一球團提供）



記者黃詩崴／台南報導

統一獅開訓第2天延續過往傳統進行新秀跳水，這一次的裝扮主題是相當符合水中的鯊魚裝，除了今年的9位新兵跳水外，原本去年應該要跳但沒有跳的林勝傑也被隊友拱出來「補跳」，除了跳水外新秀也說出新年新願望，第一指名的古林睿煬想要搶下新人王。

統一在去年季中選秀挑的古林睿煬、張偉聖、劉軒荅、李丞齡、方建德、林靖凱、姚雨翔，還有透過自主培訓加盟的施冠宇，9名新秀換上鯊魚裝輪番上陣跳水，並且在跳水之前先喊出新人年目標，第一指名的古林睿煬想要拿到新人王，長打能力不差的李丞齡則誇下海口要轟出30發全壘打。

去年上過一軍投球的劉軒荅展望新賽季能夠拿到10勝；姚雨翔則是希望自己可以健康打完整季；方建德有氣勢的喊出「站穩中繼，殺爆他們」；林靖凱、施冠宇則是要力拚上一軍。今年27歲的林祖傑本季是挑戰職棒的首個賽季，他也加入跳水的行列並秀了一手「轉身跳水」，他期望今年能夠拿到金手套。

2017年季中選秀第7輪加入統一的林勝傑，在去年開訓典禮上並沒有跳水，於是今天菜鳥們跳完後，隊友也將他給拱了出來，他也二話不說地把衣服給脫了「補跳」

▼統一獅林勝傑。（圖／記者黃詩崴攝）

