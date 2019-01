洋基退出馬查多爭奪戰　白襪馬上報價8年長約與費城人競爭

▲馬查多(Manny Machado)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

洋基在幾乎退出馬查多(Manny Machado)爭奪戰之後,白襪馬上對他開出8年長約的報價,而費城人除了持續追求哈波(Bryce Harper),也打算與白襪競爭馬查多到底。

洋基在簽下雷瑪西烏(D.J. LeMahieu)、托洛威斯基(Troy Tulowitzki)之後,《ESPN》14日報導,他們與馬查多陣營的談判進度接近「休眠死亡狀態」,雙方已無聯繫。《 ESPN》名記者派桑(Jeff Passan)緊接著報導,白襪直接向馬查多提出8年長約,不過合約金額、細節尚未公佈。

Manny Machado is sitting on an eight-year offer from the White Sox and is still engaged with the Philadelphia Phillies, league sources told @JeffPassan. https://t.co/oExC3YFg8U pic.twitter.com/0sDfajUhl5