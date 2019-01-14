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洋基退出馬查多爭奪戰　白襪馬上報價8年長約與費城人競爭

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▲▼國聯分區戰G4，馬查多（Manny Machado）3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基在幾乎退出馬查多（Manny Machado）爭奪戰之後，白襪馬上對他開出8年長約的報價，而費城人除了持續追求哈波（Bryce Harper），也打算與白襪競爭馬查多到底。

洋基在簽下雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）、托洛威斯基（Troy Tulowitzki）之後，《ESPN》14日報導，他們與馬查多陣營的談判進度接近「休眠死亡狀態」，雙方已無聯繫。《 ESPN》名記者派桑（Jeff Passan）緊接著報導，白襪直接向馬查多提出8年長約，不過合約金額、細節尚未公佈。

白襪在爭奪馬查多的戰略打出「人情牌」，先是簽下他的妹婿阿隆索（Yonder Alonso）與他的好兄弟傑伊（Jon Jay），而費城人也不甘示弱的簽下他的心靈導師狄克森（Bobby Dickerson）擔任內野教練。

費城人與哈波日前在拉斯維加斯面談，一談就是5小時，根據《USA Today》報導，費城人打算在一週內跟進國民隊提出10年以上的長約。不過根據派桑得到的消息指出，費城人不會因為這樣就放棄追求馬查多。

白襪爭奪馬查多的態度相當謹慎，目前檯面上提是「8年保證合約」，仍有可能擴張到10年，尤其是還持續與費城人交戰的情況下，預計將打破阿布瑞尤（Jose Abreu）的6年6800萬美元隊史最大合約。

關鍵字： 白襪洋基費城人
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