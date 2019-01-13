中職／高國慶卸任隊長　40歲老將新賽季拚長打率

▲統一獅高國慶卸任隊長一職。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／台南報導

統一獅13日開訓典禮，高國慶正式將隊長的重擔交給「四爺」陳傑憲。幹了一年的隊長， 對於這相隔11年的職位，高國慶認為，「現在的球員自主意識比較強，這樣的球隊才會強。」高國慶對於新賽季的目標則是提升長打率。

高國慶分享這一年的隊長心得開玩笑地說，球員都好調皮，而新任隊長陳傑憲剛好就是最調皮的那個。高國慶上一次擔任隊長一職是在2007年賽季，現在與當時相比球員大概有8成都不一樣，因此他認為感覺很不同，現在的球員比較自動自發，而且會有自主意識，會想要知道練的東西是在幹嘛，而不是埋頭苦幹。

對於球隊在他接下隊長後，就重返睽違5年的台灣大賽，高國慶謙遜地說，「這都只是巧合啦，不過如果去年有拿下冠軍的話，我會繼續擔任隊長的任務，而現在就把這機會交給年輕人。」

已經邁入不惑之年的高國慶，依舊是統一相當重要的戰力之一，統一首席教練許聖杰就要高國慶新賽季挑戰30轟。高國慶也願意接受挑戰，但他也笑著說他放棄之前說要拚盜壘王的事。

高國慶上賽季一軍出賽98場，繳出打擊率0.325是近3年最佳的成績，但他對此表示，因為自己所得到的上場機會不如過往這麼多，希望在新賽季可以多增加長打率來替球隊建功，並期許自己要在擊球甜蜜點方面處理得更細緻一些。

▼40歲的高國慶依舊是統一不可或缺的火力。（圖／記者李毓康攝）