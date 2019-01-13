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NFL／零下暴雪天酋長碾壓小馬　相隔26年闖美聯冠軍戰

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▲2019NFL季後賽,美聯分區戰,酋長碾壓小馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲美聯分區戰酋長碾壓小馬。（圖／達志影像／美聯社） 

記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽第二輪美聯分區戰，第一種子堪薩斯酋長13日主場迎戰印第安納波利斯小馬，酋長不受賽前大雪的影響，進攻火力超旺，完全碾壓小馬防守組，並且全場只讓小馬拿下一次達陣，終場酋長就以31比13淘汰小馬，自1993年再次闖進美聯冠軍戰。

開賽酋長進攻組就有很好的發揮，身為MVP超級大熱門的四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）連續傳球推進，殺到小馬陣營紅區，跑衛威廉斯（Damien Williams）精彩的10碼衝球拿下達陣，酋長第二次進攻，再靠著地面進攻刺穿小馬二線防守，希爾（Tyreek Hill）演出36碼達陣，第一節就取得14分領先。

第二節酋長進攻組銳不可擋，馬霍姆斯靠自己的腳程跑出一次達陣，加上一次射門成功，半場取得24比0領先，第三節酋長、小馬進攻組都沒有得分，雖最後一節小馬終於靠著攔下對手棄踢反攻達陣，打破0分窘境，但酋長也回敬一次達陣，讓這場比賽還無懸念。

▲2019NFL季後賽,美聯分區戰,酋長碾壓小馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲酋長四分衛馬霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

本季傳出50次達陣的超級四分衛馬霍姆斯，雖然今天沒有丟出達陣，但有高效率的傳球表現，41傳27命中，一共送出278碼，而在小馬方面，進攻組根本完全被壓制，小馬四分衛拉克（Anrew Luck）發揮受限，3投分18中，地面進攻上，3人合計貢獻不到100碼。

酋長自1993年再度重返美聯冠軍戰，下一戰對手要等到14日新英格蘭愛國者、洛杉磯電光人之戰的結果，美聯強權愛國者本次季後賽為美聯第二種子，而電光人則是第五種子。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： NFL美聯分區戰小馬酋長
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