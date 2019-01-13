交易「季後神獸」邦格納？　巨人不承認也不否認

▲巨人偶數年奇蹟功臣「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自去年休賽季開始，巨人強投「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）的交易傳聞不曾間斷，吸引許多球隊前來詢問交易，但據總裁柴迪（Farhan Zaidi）的說法，巨人目前沒有球隊來談交易，球團也沒有積極交易邦格納的意圖，

「沒有球隊給我們打電話談交易。」柴迪在日前電台節目KNBR 680上針對邦格納交易做出回應，「如果有一支球隊打電話來談任何一名球員的交易，那我們還是會仔細聆聽報價。」

柴迪補充說明，提到現在球隊目標在今年賽季維持競爭力，這位曾四度入選明星賽的強投將會是球隊輪值重要大將，但對於先前報導傳出巨人與釀酒人談論邦格納交易一事，柴迪並沒有直接否認。

據《MLB.com》記者摩洛西（Jon Morosi）報導，釀酒人與巨人有討論交易邦格納的文件往來，不過摩洛西也強調，這並不代表雙方接近達成共識，只不過是進一步的交涉，看釀酒人為了得到邦格納會提出什麼籌碼。

邦格納自2011年起，連續6年投出雙位數勝投，每季吃下至少200局，並且曾於2014年和2015年連2季摘下18勝，效力10年時間，一共為巨人拚下3座世界大賽冠軍，被球迷冊封為「季後賽神獸」。28歲的他上季先發21場主投129.2局，繳出6勝7敗、防禦率3.26成績。

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