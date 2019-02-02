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冬季會議重磅異動（上）　「怪力男」史丹頓降臨洋基

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▲洋基史丹頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚將史丹頓（Giancarlo Stanton）交易至洋基。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟每年12月舉行的冬季會議，匯集30支球隊包括小聯盟、球探、經紀人、律師、會計、記者等集會4天，討論聯盟事務與交易相關事務，大聯盟官方估計2014年聖地牙哥所舉行的冬季會議就將近3000人參與，有些重大交易也在此發生。

2018年在拉斯維加斯所舉行的冬季會議，自由市場兩大巨星馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）都未決定落腳處，而印地安人也沒有在此將雙王牌庫魯柏（Corey Kluber）、鮑爾（Trevor Baur）交易出去，邦格納（Madison Bumgarner）也還留在巨人陣中，不過在這之前的5年都出現驚人的重磅交易。

▲▼20180509洋基對紅襪,基襪大戰,史丹頓(Giancarlo Stanton)。（圖／路透社）

2017年 史丹頓（Giancarlo Stanton）降臨洋基

美聯冠軍戰G7輸給太空人之後，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在冬季會議做出震撼全聯盟的交易，利用二摟手卡斯楚（Starlin Castro）、小聯盟球員高茲曼（Jorge Guzman）、戴佛斯（Jose Devers），向馬林魚交易來剛獲得國聯年度MVP的「怪力男」史丹頓。

史丹頓該球季敲出59轟傲視全聯盟，同時也是邦茲（Barry Bonds）2001年73轟之後單季最高紀錄，加盟洋基與該年敲出52轟摘下美聯新人王的「法官」喬志（Aaron Judge），兩聯盟全壘打王合體，組成全聯盟最暴力的打線。

▲▼2018世界大賽G5，紅襪薩爾(Chris Sale)關門成功。（圖／路透社）

2016年 紅襪交易來白襪王牌薩爾（Chris Sale）

白襪差點就將薩爾送往國民，紅襪總管鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）趕緊在加碼交易包裹搶下薩爾，送走兩名頂級新秀，「5拍子內野手」孟卡達（Yoan Moncada）與「火球男」寇佩區（ Michael Kopech）。

薩爾來到紅襪後與2012年賽揚得主普萊斯（David Price）組成罕見的「雙左投王牌」。薩爾在紅襪的第一年便投出2.90防禦率、308三振、17勝8敗的生涯年，並在2018年幫助紅襪奪得世界大賽冠軍。

關鍵字： 冬季會議洋基史丹頓紅襪薩爾
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