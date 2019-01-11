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巧合？　坎特吃7顆漢堡後隔天因病缺席練球

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▲▼坎特。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克中鋒坎特最近場外新聞不少。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

尼克中鋒坎特(Enes Kanter)在個人twitter上po出自己一餐食物的內容是薯條以及7顆漢堡，但根據《Yahoo Sports》記者報導，坎特在發完那篇推特文後因為生病缺席了隔天的練球，不免讓人懷疑是不是因為吃太多的原因。

坎特最近場外新聞不少，先是因為覺得英國不安全而拒絕出戰倫敦賽，還因此與土耳其籍的前NBA球員特克魯(Hedo Turkoglu)互嗆，近來也傳出尼克打算將他交易到國王以提供更多年輕球員上場機會，順便幫助坎特尋找可能打進季後賽的球隊，他本季場均14.4分、11籃板在內線仍有一定的影響力。

運動員吃的多並不少見，美國著名的游泳選手菲爾普斯(Michael Phelps)就曾表示自己一天需要吃12000卡的食物。坎特在影片中表示自己正準備要吃掉7顆漢堡和一些薯條，但在發佈影片後隔天坎特卻因為生病向球隊請假沒有練球，讓人質疑時間點太過巧合，生病原因恐怕與這些大量的食物有關。

▼坎特推特發文。

關鍵字： NBA坎特
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