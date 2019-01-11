新世代控球前鋒　熱火溫斯洛生涯新高11助攻

▲溫斯洛（右）代班控球表現相當稱職。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

邁阿密熱火今（11）日主場迎戰波士頓塞爾提克，熱火前鋒四年級生溫斯洛（Justise Winslow）依舊代班擔任球隊主控，繳出13分、7籃板還有生涯新高的11次助攻，也幫助球隊以115比99擊退綠衫軍。賽後溫斯洛接受訪問表示，「我很努力地組織球隊進攻！」

熱火全隊今天在溫斯洛的穿針引線下，投籃命中率逼近4成8，並且送出全場最高11次助攻的溫斯洛也只有出現1次失誤，帶隊擊敗來犯的綠衫軍。溫斯洛提到今天自己的表現說，「我就是努力做好球隊的領導角色，將隊友給組織起來並且打出自己的風格，我們的風格就是充滿著對抗和侵略性。」

熱火原主控卓吉奇（Goran Dragic）在去年12月動刀，預計將缺陣至少8週的時間，這段時間熱火主帥史波斯卓（Erik Spoelstra）將控球重擔交給溫斯洛，他也沒有花太久的時間適應，今天繳出11次助攻，5日在面對巫師的比賽中也繳出單場10次助攻的表現。

▲溫斯洛與熱火提前續約3年3900萬美金。（圖／CFP）



溫斯洛2015年第一輪第10順位被熱火選中，本季場均可以拿下11.7分、5.2籃板、4.1助攻，助攻數應該會在卓吉奇歸隊前持續上漲。溫斯洛原先菜鳥合約將在本季結束，不過已經在去年10月與球隊提前簽下3年3900萬美金（約12億新台幣）的延長合約。