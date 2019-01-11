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中華足協公開國家隊出場費　旅外球員友誼賽1場3萬

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▲▼ 陳柏良、中華男足。（圖／足協提供）

▲ 陳柏良。（圖／足協提供）

記者林育正／綜合報導

中華足協10日召開理監事會明確制定出中華男足出場費，依照球員效力球隊等級，在不同類型的職業賽能領到不一樣的價碼。例如「台灣隊長」陳柏良效力的杭州綠城屬於中甲球隊，他先發出戰一場國際友誼賽，便能領到3萬元出場費。

目前中華足協將球員分為5個等級，從上到下第一級為效力中超、J1、K1、以及歐洲排名6至20聯賽的球員；第二級中甲、J2、K2、港超；第三級為國內一級聯賽；第四級國內二級聯賽；最後一級為U19以下育成球員。

此外，國際賽事也有不同等級之分，最低一級為國際友誼賽、國際邀請賽和東亞盃第二輪；接下來是亞洲盃資格賽、東亞盃決賽圈；再高一級為世界盃資格賽和亞洲盃會內賽，最後是世界盃會內賽，而球員也依照先發、替補和未上場領取不同等級出場費。

▲中華男足台裔英籍周定洋。（圖／記者路皓惟攝）

▲中華男足台裔英籍周定洋。（圖／記者路皓惟攝）

依照此分級，我國出場費等級最高的球員為英國華裔的周定洋。他目前效力的薩博迪卡斯巴達足球會所屬塞爾維亞聯賽，在歐洲排名第19，剛好壓線符合國家隊最高層級球員，先發出戰1場友誼賽能領到3萬6千元。

而我國旅外球員皆屬於第二級中甲、K2層級，包括效力杭州綠城的陳柏良、北控的溫智豪、青島黃海的殷亞吉，今年剛加入港超元朗的王睿以及K2聯賽光州FC的韓國華僑王建明。上述球員在國家隊皆屬先發等級，出戰1場友誼賽費用為3萬元。此外，本國籍總教練出場費同國內一級聯賽球員先發出場，本國籍助理教練出場費同國內一級聯賽球員替補出場。

▲▼ 中華男足國家隊出場費。（圖／中華足協提供）

關鍵字： 中華男足出場費
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