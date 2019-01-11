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湖人庫斯馬飆新高41分　教練曝他休息日加練投籃500次

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▲▼ 庫茲馬（Kyle Kuzma）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人庫茲馬（Kyle Kuzma）10日對戰活塞砍下生涯新高41分，總教練華頓（Luke Walton）表示，庫茲馬特別於休息日苦練500次投籃，此役也收到成效飆出66%命中率拿下得分新高，庫茲馬賽後表示他投籃手感並不穩定，但想到他面臨的處境，他感謝上帝，也知道在相信自己情況下手感會回溫。

庫茲馬表示，「整個賽季我投籃都很掙扎，但我保持自己的職業態度，待在球場持續練球，精進投籃，我知道手感一定會回來。」湖人教練華頓則表示，「他證明自己有多大能耐，他其實前一場自己知道投籃太差，在昨天休息日他還特別加練500顆投籃，他因此今晚表現的很棒。」

庫茲馬於前役對戰獨行俠時。出手20次僅中9球繳出20％命中率僅拿下13分，他因此於對戰活塞前休息日加練500顆投籃，此役也收到成效繳出66%命中率。

▲▼湖人詹姆斯（LeBron James）、庫茲馬（Kyle Kuzma） 。（圖／CFP）

▲庫茲馬（右）於湖人陣中得分僅次詹姆斯（左） 。（圖／CFP）

值得一提的是，庫茲馬拿下的41分是僅在三節內且出賽29分鐘就完成，他因此成為自1954年球季聯盟開始使用24秒進攻計時以來，湖人隊史首位上場時間低於30分鐘內得分最多的球員。湖人也在庫茲馬發燙手感表現下，第三節結束就領先活塞12分，庫茲馬也提早退場休息，湖人終場也以13分粉碎活塞。

庫茲馬對此表示，「依我上一場的投籃手感，我賽前絕對不相信這是三節可以拿下的分數，我現在只想感謝上帝，讓我的敬業精神得到回報，我相信我自己是個射手，或許命中率不一定會顯示出來，但我對我自己有信心。」

23歲的庫斯馬本季僅是二年級生，但他場均得分已達18.2分僅次陣中球星詹姆斯的27.3分，是球隊陣中第二號攻擊手，他此役繳出得41分，也使他成為聯盟史上第5位二年級生砍下40分的球員，先前有詹姆斯（LeBron James）、火箭哈登（James Harden）、勇士柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）現在都已達球星等級。

▼湖人教練華頓（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主帥華頓(Luke Walton)有信心執教詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 湖人NBA庫茲馬華頓
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