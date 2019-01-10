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亞足賽／旅外是正確選擇　堂安律想當日足史上最偉大球星

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▲亞洲盃，日本土庫曼，堂安律。（圖／CFP）

▲堂安律是日本在亞洲盃最年輕的進球者。（圖／CFP）

記者張穎容／綜合報導

首次代表日本國家隊的20歲小將堂安律，首秀對上土庫曼攻進一球，成功改寫紀錄，成為日本在亞洲盃歷史上最年輕的進球者，被日本媒體稱為「日本隊的新王牌」，而亞洲盃開賽前，亞足聯官網就將堂安律選為十大矚目新星之一。

2016年時，堂安律曾獲選亞洲最佳男子青年球員以及亞足聯U19最佳球員，隔年先被租借到荷甲格羅寧根，在2018年正式轉會至格羅寧根，但當時才19歲的堂安律被認為年紀太小就旅外，而格羅寧根又是不知名的小俱樂部，也引來外界質疑，但堂安律卻認為這是足球生涯中一個正確的選擇。

堂安律說：「待在日本很舒適和開心，但感覺不能真正以足球為生，但在國外的日子，就是只有足球，是個沒有誘惑的世界，我能有今天，就是因為當初的選擇。」

▲▼亞足賽,亞洲盃,日本男足,堂安律 。（圖／達志影像／美聯社）

堂安律認為旅外是足球生涯的正確選擇。（圖／達志影像／美聯社）

堂安律把同齡球員姆巴佩(Kylian Mbappe)當作相互比較的對象，堂安律說：「姆巴佩是同齡中最出類拔萃的球員，穿國家隊10號球衣，年薪1200萬歐元，而我每天努力訓練，就是希望能夠有天能超越他。」

雖然年輕還小，但堂安律已對未來有了初步規劃，計畫在歐洲再征戰10年，目標下一個俱樂部是會參加歐冠的英超隊伍，並奪下歐冠，然後35歲前回到日本，成為日本足球史上最偉大的球星。

關鍵字： 堂安律日本男足亞足賽
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