尼克獨角獸波辛基斯留隊意願不高　籃網、馬刺有意爭取

▲尼克波辛基斯（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

尼克隊「獨角獸」大前鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）因左膝前十字韌帶傷勢影響本季至今仍一場比賽未打，目前也沒有確定歸隊時間，但美媒《The Ringer》報導，馬刺與籃網都有意於本季結束後簽下波辛基斯。

季初尼克因考量波辛基斯膝傷嚴重並沒有與他提前續約，波辛基斯合約將在今年球季結束，考量明年球季合約為合格報價。波辛基斯將可能在拒絕合約後成為受限自由球員追求更大的合約，報導指出波辛基斯至少可得到4年1.2億美元的合約，而根據聯盟消息人士指出馬刺與籃網都有意在本季結束後簽下波辛格斯。

以尼克隊雄厚的財力而言，要追逐他對報價並不困難，若尼克隊可提出與他隊競爭的金額，波辛格斯仍可能在受限自由球員身份的情況下重返尼克，但過去波辛基斯曾尼克高層有不愉快經驗，包含他的經紀人哥哥也不喜歡尼克，故他留隊意願可能不高。

▲波辛基斯（左）被譽為下一個諾威斯基（右）。（圖／達志影像／美聯社）

考量波辛格斯的身價，兩支有意簽下的他的球隊馬刺與籃網，最大的挑戰將是薪資空間是否充足，馬刺目前可應用的薪資空間並不大，故要簽下波辛基斯需要有技術性操盤且難度不小，籃網機會則較大，因籃網總管馬克斯（Sean Marks）曾表示相當欣賞波辛基斯，籃網的資金也比馬刺充足。

相較於馬刺，籃網可能更需要一位超級球星，馬刺在季初不穩狀態下，近期終於拉出一波5連勝且戰績暫居西區第6，籃網則在缺少超級球星的陣容中打出東區第八的戰績，且籃網身處大市場，論星度與資金及球隊狀況都可能會更渴望波辛基斯。

拉脫維亞籍的波辛基斯於2015年球季以第一輪第4順位由尼克選中，該球季就入選新人第一隊，去年球季更選進明星賽，球風全面的他曾被譽為新一代的獨行俠球星諾威斯基（Dirk Nowitzki），上季場均可繳出22.7分、6.6籃板、1.2助攻成績。

▼籃網陣中並沒有超級球星。（圖／CFP）