▲皇家球場大螢幕拿來打電玩。(圖/翻攝自推特)

體育中心/綜合報導

棒球場的大螢幕除了比賽中使用之外,平常可以拿來做什麼呢?堪薩斯皇家主場球場(Kauffman Stadium)被發現,中外野的大螢幕被拿來打電動,還是電玩遊戲瑪利歐賽車。

大聯盟平常比賽時是用來呈現比賽數據、球員照片、球隊影片等用途,而且皇家主場的中外野螢幕看,約有105英尺高、85英尺寬,是世界上最大的LED螢幕。

休季期間大螢幕通常是不會拿來使用,但皇家球場大螢幕日前被被媒體空拍時發現,被拿來打電玩遊戲瑪利歐賽車。

打電玩影片被放上社群軟體,引起熱議,大家都很想拿這個大螢幕打電玩,還詢問怎麼收費。

we sent our helicopter out to get aerials of Arrowhead Stadium and on its way there it noticed a game of Mario Kart had broken out on the Crown Vision board at Kauffman Stadium??