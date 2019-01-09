獨行俠提升表現的祕訣　庫班採用罕見「黑科技」（二）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

獨行俠球員1年接受4次抽血，不過聯盟規定球員如果覺得檢測太過侵入性，能過拒絕接受檢查。獨行俠也透露有一位不具名的球員不願受檢。「這是你的健康，交給你自己決定。」史密斯說。 Orreco公司的共同創辦人摩爾(Brian Moore)醫師表示，公司能夠藉由50項生物標記，分析球員的血液和生物化學。

當中包括檢測肌酸激酶來評估球員是否有肌肉損傷，C反應蛋白也做為發炎反應指標，兩者都是籃球員經常受到的傷痛。其他像是體內維他命D、鐵質、脂肪酸等，也是評量球員是否準備好應戰的指標。

除了血液檢測出的數值外，Orreco還把球員上場時間，搭積飛行距離、睡眠資料以及反應時間，等等透過穿戴裝置在練習場上收集到的資料加以整合。獨行俠聲稱血液檢測更能讓球員處於能夠上場比賽的狀態。根《InStreetClothes.com》統計，2016-17球季獨行俠球員因身體因素缺席4場比賽，低於聯盟平均8.5場。

「這意味我們贏更多比賽嗎？倒也不一定，但讓我們更有機會。」史密斯說。不過也有人對此保持保留態度，白襪前隊醫羅密歐(Anthony Romeo)就說，在Orreco公開其檢測的生物標記和收集到的資料前，他保持懷疑態度。也有前NHL球隊隊醫表示，這樣的檢測仍在研究階段，尚未到達廣泛應用的程度。

「我們的工作是幫助獨行俠做出更好的決定。」摩爾說，而對此庫班也相當信服，「管理球員的工作量和理解傳統籃球分析一樣重要。」不過像這樣的檢測在頂尖職業運動圈仍算少見，僅有英超的紐卡索、尼克隊以及其他球員單獨與Orreco合作。