霸氣補扣鎖定勝局　烏布瑞：轉到太陽隊打球很舒服

▲烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)(右)感覺在太陽隊打球越來越舒服。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)本季藉由交易從巫師來太陽，在今(9)日與國王之戰打出轉隊後的代表作，攻下全場最高26分包含決勝節讀秒階段的關鍵補扣，助太陽以115比111擊敗國王，賽後他表示自己感覺在場上越來越舒服。

太陽頭號得分手布克(Devin Booker)上一戰因被傷提前退場後，持續缺席此戰。主場作戰的太陽在次節被打出40比18的攻勢，帶著19分的落後進入下半場。隨後太陽急起直追，在讀秒階段落後1分時，烏布瑞製造犯規2罰俱中反超，國王福克斯(De'Aaron Fox)發生致命失誤，沃倫(T.J. Warren)跳投不中後，烏布瑞在11.1秒時衝進來單手將球灌進鎖定勝局，並且惡狠狠的盯著國王板凳席。

KELLY. OUBRE. JR.

Up high, down hard. pic.twitter.com/TBqf0j7Tcg — FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ) 2019年1月9日

▲烏布瑞霸氣單手補扣。

烏布瑞在賽後表示，「來到太陽三周了，我認為今晚對我來說很重要，我終於在場上感到舒服，並且了解該在什麼位置以及用什麼方式來在這個新系統中影響比賽。」此戰他攻下26分也追平個人職業生涯最佳紀錄。

輸球的國王隊全場26次失誤是本季最差其中有17次出現在下半場，近6戰僅拿1勝，讓總教練耶格(Dave Joerger)在賽後直呼，「球隊犯下太多的失誤及錯誤，我們不能照我們所想的轉移球，不斷送球給對手，當你發生超過20次失誤時是無法贏球的。」

▼國王近6戰吞下5敗。（圖／達志影像／美聯社）