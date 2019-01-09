運動雲

> >

霸氣補扣鎖定勝局　烏布瑞：轉到太陽隊打球很舒服

ETtoday運動雲

▲▼太陽布克(Devin Booker)與烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)。（圖／路透社）

▲烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)(右)感覺在太陽隊打球越來越舒服。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)本季藉由交易從巫師來太陽，在今(9)日與國王之戰打出轉隊後的代表作，攻下全場最高26分包含決勝節讀秒階段的關鍵補扣，助太陽以115比111擊敗國王，賽後他表示自己感覺在場上越來越舒服。

太陽頭號得分手布克(Devin Booker)上一戰因被傷提前退場後，持續缺席此戰。主場作戰的太陽在次節被打出40比18的攻勢，帶著19分的落後進入下半場。隨後太陽急起直追，在讀秒階段落後1分時，烏布瑞製造犯規2罰俱中反超，國王福克斯(De'Aaron Fox)發生致命失誤，沃倫(T.J. Warren)跳投不中後，烏布瑞在11.1秒時衝進來單手將球灌進鎖定勝局，並且惡狠狠的盯著國王板凳席。

▲烏布瑞霸氣單手補扣。

烏布瑞在賽後表示，「來到太陽三周了，我認為今晚對我來說很重要，我終於在場上感到舒服，並且了解該在什麼位置以及用什麼方式來在這個新系統中影響比賽。」此戰他攻下26分也追平個人職業生涯最佳紀錄。

輸球的國王隊全場26次失誤是本季最差其中有17次出現在下半場，近6戰僅拿1勝，讓總教練耶格(Dave Joerger)在賽後直呼，「球隊犯下太多的失誤及錯誤，我們不能照我們所想的轉移球，不斷送球給對手，當你發生超過20次失誤時是無法贏球的。」

▼國王近6戰吞下5敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼福克斯（De`Aaron Fox）與考利斯坦（Willie Cauley Stein）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA烏布瑞太陽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

推薦閱讀

約基奇2.4秒致勝拋投轟29分大三元　金塊驚險滅熱火

諾艾爾遭威金斯揮到臉　頭部重摔落地遭抬出場

太陽老闆堅持不與湖人交易　啟動1換2送亞瑞沙至巫師

熱門新聞

中職／富邦悍將公布教練團陣容　黃浩然、柏安力加入

麥克海爾斷言KD鐵定離開勇士　找其他大咖自由球員一起跳槽

林書豪本季首度先發飆20+9　比下羅瑞16+6老鷹仍不敵暴龍

中職／富邦悍將13日開訓　蔡承儒有重大消息宣布

薩爾滑球被公認最噁心！　大谷「惡魔指叉」也上榜

籃網東區崛起　綠衫軍總教練：沒進季後賽會很驚訝

讀者回應

﻿

最新新聞

1統一體能教練等簽　本土籍具職棒

2統一獅談妥瑞安　鎖定大聯盟洋投

3中職元年寶寶陳冠宇看展找回心動

4籃網、馬刺有意爭取尼克波辛基斯

5奇誠庸右腿傷休養一周　對大陸復出

熱門新聞

1富邦公布教練團陣容　黃浩然、柏安力加入

2麥帥斷言KD離開勇士找其他大咖合作

3林書豪本季首度先發飆20+9

4富邦13日開訓　領隊有重大消息宣布

5薩爾滑球被公認最噁！大谷也上榜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

台灣IMMAF RFC-WOTD業餘格鬥冠軍賽

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366