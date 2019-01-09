WCBA／台將狂送助攻　楊雅惠聯盟榜首、林仙芳第五

▲福建楊雅惠（左）、陝西林仙芳（中）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA於9日進行第30輪賽事，此輪賽事有3台將助攻表現亮眼，助攻后楊雅惠再傳出此輪賽事中最多的10次助攻並蟬聯助攻后，陝西林仙芳也與楊雅惠同樣送出10助攻，而新疆彭詩晴只上場第三節就送出6助攻，球隊也在她組織下終場24分的大比分勝利。

助攻后楊雅惠此輪再傳出10助攻，她以場均5.6次助攻蟬聯助攻后，開季曾居助攻后的陝西林仙芳此輪也同樣繳出10次助攻，她目前場均4.9次助攻排名聯賽第5，與楊雅惠排名第1的場均5.6次相差並不多，兩人也在抄截榜有名，楊雅惠以2次場均抄截排名聯賽第5，林仙芳則以1.5次排名第17，其餘台將河北黃品蓁排名第6，河南黃英利則排名第18。

本季WCBA12位台將中球隊最早進入季後賽席位的新疆彭詩晴，此輪賽事對戰平均年齡只有18歲的天津，上半場新疆本以6分領先，但第三節新疆換上彭詩晴後，在她單節狂送6次助攻的組織之下，新疆進攻大顯活躍單節狂取30分，比賽也提早失去懸念，終場新疆以80比56大勝天津，彭詩晴只打滿第三節10分鐘飆進一顆3分、送出6助攻、抓下4籃板與1抄截就提早退場休息。

3位台將除聯賽第三的彭詩晴確定進入季後賽外，林仙芳的陝西與楊雅惠的福建目前都位居聯賽第15與第16的倒數排名，儘管還有5輪賽事才進入季後賽，但機會仍相當渺茫。

▼新疆彭詩晴。（圖／CFP）