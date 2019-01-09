WCBA／台將亮眼　楊雅惠、林仙芳10助攻、黃品蓁21分　

▲福建楊雅惠。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA於9日進行第30輪賽事，台將楊雅惠的福建出戰王維林效力的四川，楊雅惠單場飆出10次助攻，但仍不敵王維琳繳出17分、5籃板、2抄截、2助攻的全面表現，終場福建敗給四川，陝西林仙芳此輪對戰河北也再傳出10次助攻，也帶動隊友力抗河北黃品蓁繳出21分、7籃板表現，陝西也擊敗河北。河南魏于淳與黃英利此輪賽事也各攻下6分與16分但仍不敵江蘇。

福建WCBA助攻后楊雅惠出戰擁有2台將王維琳與陳晏宇的四川，兩隊實力有段差距，但楊雅惠本場比賽打滿全場40分鐘並再展10次助攻美技，但福建外援僅攻下15分，反觀四川王維琳全場繳出17分、5籃板、2抄截、2助攻全面表現，陳晏宇也有3分、2籃板、2抄截、１助攻，王維琳也與外援露琪安卡（Yelena Leuchanka）扛起四川此役得分重任，終場四川以74比61擊敗福建，四川目前排名聯賽第10，衝擊季後賽仍相當有望。

陝西河北也上演台將內戰，陝西台將林仙芳本場比賽傳出10次助攻，外援普萊桑絲（Theresa Plaisance）也繳出單場43分表現，兩人力扛陝西組織與得分也比下河北台將黃品蓁繳出的21分、7籃板與邱思玥的27分，終場陝西也以86比77擊敗河北。

河南陣中兩位台將魏于淳與黃英利此輪賽事也有不錯表現，魏于淳雖僅拿下6分，但他送出2次抄截，黃英利則先發上場37分鐘拿下16分、2籃板、1抄截、4助攻，但河南仍73比75不敵江蘇。河南戰績目前排名聯賽第八，距例行賽結束仍有5場賽事，河南勢必得小心上海、四川、黑龍江等球隊追上以免跌出季後賽八強。

▼河北黃品蓁。（圖／CFP）



